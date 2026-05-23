Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los técnicos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú estarán frente a frente este domingo 24 de mayo, desde las 8 de la noche, para confrontar sus propuestas en seis temas clave. Será durante el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.
Los técnicos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú estarán frente a frente este domingo 24 de mayo, desde las 8 de la noche, para confrontar sus propuestas en seis temas clave. Será durante el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.