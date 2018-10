Debate municipal: los 5 momentos del segundo choque entre candidatos

El segundo debate municipal para las elecciones del 7 de octubre organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se llevó a cabo durante tres horas, en las cuales diez de los veinte candidatos a la alcaldía de Lima presentaron sus propuestas y protagonizaron varios momentos que fueron desde curiosos hasta tensos.

Esta vez, no hubo minutos de silencio porque todos los postulantes a la Municipalidad de Lima invitados por el JNE, incluyendo Ricardo Belmont (Perú Libertario) acudieron al evento, pero eso no exoneró de momentos tensos al choque entre candidatos. A continuación, un recuento de los cinco más llamativos.

1. La discusión por Susana Villarán

Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) y Enrique Fernández (Frente Amplio) fueron una de las primeras duplas que discutieron sobre sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana. Fue en este momento que ambos se recordaron mutuamente su relación con la gestión de Susana Villarán entre el 2011 y el 2014.

"Tú tienes experiencia como gerente municipal en la gestión de Susana Villarán. ¿Qué garantía ofrece a la gente de que resolverá el problema de seguridad si tuvieron la oportunidad y no lo completaron? Me gustaría saber por qué no lo hicieron", dijo Fernández cuando le tocó hacer preguntas.

"Creo que Tierra y Libertad, que es el corazón del Frente Amplio que participó en el gobierno de Susana Villarán entre el 2011 y 2014 tiene la misma capacidad que yo podría tener de responder esa pregunta", fue la respuesta de Guerra García.

2. Belmont y Beingolea

Otra dupla que llamó la atención fue Ricardo Belmont (Perú Libertario) y Alberto Beingolea (PPC). Este último, en un primer momento, había cuestionado a Belmont por ser el candidato de un partido que respaldaba regímenes como el de Nicolás Maduro y de la familia de Fidel Castro.

En respuesta, Ricardo Belmont dijo que los partidos los hacían las personas, evitando mencionar si respaldaba el ideario político de Perú Libertario. En lugar de eso, cuestionó al PPC por no haber tenido un candidato "de fuste" desde hace décadas.

Alberto Beingolea no se quedó callado. "El drama del Perú es que en los últimos 30 años no ha habido partidos políticos. Cuando comenzaron los aventureros, y tú fuiste el primero en 1989, empezó el drama del Perú, aventureros que creen que pueden aliarse con chavistas que cree que puede controlarlos", respondió.

3. "A 70 mil peruanos les metiste hacha"

Ricardo Belmont y Enrique Fernández protagonizaron otro momento curioso, esta vez juntos durante el segundo bloque de duplas para hablar sobre transporte público.

"Ya que te gusta mucho el deporte. Te he visto jugar con varias camisetas, con la de Renzo Reggiardo, con la del Apra, la izquierda, también pasaste por el Frente Independiente Moralizador. ¿Con cuál de las camisetas vas a arreglar el problema del transporte? Porque eres buen jugador pero 'fouleas' mucho, a 70 mil peruanos les metiste hacha", le increpó el candidato del Frente Amplio a Belmont.

En respuesta, Ricardo Belmont aseguró que el Poder Judicial lo había encontrado inocente de los cargos por los aportes que solicitó a través de su canal RBC. "La única camiseta que visto es la del Perú. una cosa es que haya hecho una 'pichanga' con otras camisetas, pero mi camiseta es el Perú", concluyó.

4. Enrique Cornejo y el Metro de Lima

Al hablar sobre sus propuestas en materia de transporte público, Enrique Cornejo (Democracia Directa) no dudó en recordar que, cuando él era Ministro de Transportes y Comunicaciones, se concretó el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima.

"Me siento muy orgulloso de haber gerenciado y posibilitado la obra más importante de transporte público de Lima en los últimos 50 años: la Línea 1 del Metro de Lima que hoy sirve a 350 mil ciudadanos que ahorran al día 3 soles y dos horas", aseguró Cornejo.

Lo que no mencionó, y ningún otro candidato le preguntó en las duplas, fueron las investigaciones en las que se encuentra incluido en las investigaciones por presunto lavado de activos por los pagos de coimas que realizó Odebrecht para acceder a la licitación de la Línea 1.

5. El detector de mentiras de Lay

Varios candidatos, en el debate de hoy, se mostraron a favor de implementar el detector de mentiras para hacer contrataciones dentro de la Municipalidad de Lima, pero el primero en mencionarlo fue Humberto Lay (Restauración Nacional), quien lo destacó como parte de su plan para gobernar la ciudad.

"Implementaremos una política municipal con una ordenanza que llamaremos 'Lima con la verdad' que obligará al alcalde y funcionarios de confianza a someterse a un detector de mentiras cada tres meses, supervisado por la Defensoría y la Contraloría. Invito a cada uno de los candidatos que hagan suya esta propuesta", comentó.