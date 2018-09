Debate municipal: candidatos criticaron a Renzo Reggiardo por ausencia

El candidato de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, fue el único de los diez postulantes a la alcaldía de Lima citados al debate municipal de este domingo que no acudió. Su ausencia, sin embargo, no lo libró de ser objeto de críticas por parte de sus contrincantes.

Uno de los primeros candidatos que criticó a Renzo Reggiardo en el debate municipal, fue Jorge Muñoz (Acción Popular), quien dijo que era una "pena" que el candidato de Perú Patria Segura no haya acudido al debate.

"Yo quería preguntarle qué iba a hacer él con esos paneles inadecuados que se siembran en las calles, que siembran las empresas como las del señor Renzo Reggiardo", manifestó en su primera participación del debate municipal.

Jaime Salinas (Alianza Para el Progreso) también criticó a Renzo Reggiardo cuando le tocaba debatir sobre seguridad ciudadana con un podio vacío que hubiera ocupado el candidato ausente.

"Para dar seguridad a la gente hay que tener seguridad en sí mismo. Lamento mucho que no haya venido. ¿Cómo pretende combatir la inseguridad de Lima si no es capaz de venir acá a dar la cara a la elección? Creo que usted perdió la elección el jueves porque la autosuficiencia, por no decir la arrogancia, es el peor consejero", señaló Jaime Salinas.

Otros candidatos como Daniel Urresti (Podemos Perú), Juan Carlos Zurek (Somos Perú) y Esther Capuñay (Unión por el Perú) se sumaron a los cuestionamientos contra Renzo Reggiardo a lo largo del debate municipal.

"¿Cree que es suficiente experiencia para manejar una ciudad tener un programa de televisión donde se enseña todas las semanas lo que hacen los (policías) ternas que, dicho sea de paso, fue el grupo que yo impulsé?", dijo Daniel Urresti en clara alusión a Reggiardo.

"Reggiardo y Urresti mienten cuando dicen que van a acabar con la seguridad ciudadana. El primero fue congresista y el segundo ministo del Interior y no hicieron nada [...] Reggiardo es presentador de televisión y Urresti se disfraza de policía cuando sale a su casa", señaló Zurek en un debate con Esther Capuñay. Estas declaraciones fueron criticadas por los moderadores del debate municipal.

"Para librarnos de la corrupción no podemos votar por la corrupción [...] No puedes votar por un candidato que te cobra 1,98 soles por minuto si lo llamas para denunciar un delito", fueron las declaraciones de Esther Capuñay contra Reggiardo en su primera participación.

- La explicación de Renzo Reggiardo -

El candidato de Perú Patria Segura decidió no acudir al debate municipal del JNE porque no quería sentarse al lado de sus rivales que a lo largo de la campaña, según refirió, han dañado su honor.

"Yo no me puedo sentar en un mismo lugar, a darle la mano [al resto de candidatos] y tomarme la foto porque es lo políticamente correcto para el día siguiente, para que salga en todos los medios de comunicación, qué pasa con mi moral, qué pasa con mi honor, qué pasa con mi decencia, eso no es democracia", declaró luego de ir al lugar del debate municipal solo para entregar una carta para luego retirarse del evento.