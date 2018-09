Los candidatos a la alcaldía de Lima Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) y Enrique Fernández (Frente Amplio) protagonizaron una de las primeras polémicas dentro del segundo debate municipal que llevó a cabo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al recordarse mutuamente el papel que desempeñaron durante la gestión de Susana Villarán.

En el segundo bloque del debate municipal, luego de que Gustavo Guerra García planteara una de sus iniciativas sobre seguridad ciudadana, que es establecer al menos un policía o sereno por cada 300 habitantes en cada distrito de Lima, el postulante del Frente Amplio lo cuestionó por haber trabajado en la Municipalidad de Lima en la gestión entre los años 2011 y 2014.

"Tú tienes experiencia como gerente municipal en la gestión de Susana Villarán. ¿Qué garantía ofrece a la gente de que resolverá el problema de seguridad si tuvieron la oportunidad y no lo completaron? Me gustaría saber por qué no lo hicieron", señaló Fernández.

En respuesta, Gustavo Guerra García recordó que el partido Tierra y Libertad, que es parte del Frente Amplio, también respaldó la gestión de Susana Villarán.

"Creo que Tierra y Libertad, que es el corazón del Frente Amplio que participó en el gobierno de Susana Villarán entre el 2011 y 2014 tiene la misma capacidad que yo podría tener de responder esa pregunta", comentó el candidato de Juntos por el Perú.

Gustavo Guerra García, en la gestión de Villarán, fue presidente de Protransporte entre los años 2013 y 2014. "Yo estuve a cargo de la reforma de transporte y me hago responsable de todo lo que se hizo en esa materia", añadió.

Estos dos candidatos fueron parte del total de ocho postulantes a la Municipalidad de Lima que fueron invitados para el segundo debate del JNE a solo una semana de que se lleven a cabo las elecciones municipales del 7 de octubre.