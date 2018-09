El debate municipal que se llevó a cabo este domingo y que fue organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) congregó a nueve de los diez candidatos que fueron convocados para escuchar sus principales propuestas en diversos temas.

Pero más allá de las propuestas de los postulantes que asistieron, el evento dejó momentos para el recuerdo. Aquí seleccionamos cinco de los más llamativos en el orden en el que ocurrieron.

1. Los minutos de silencio

El primer bloque del debate municipal sirvió para que cada candidato hable, por un minuto, sobre la visión que tenían sobre Lima. Fue en este momento en que se otorgó el primero de varios minutos que no fueron ocupados por nada más que un simbólico silencio por la ausencia del candidato de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo.

Al mismo tiempo que iniciaba el debate, Reggiardo llegaba al Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, luego de varios minutos caminando con su equipo técnico. Tras horas de expectativa, una vez en esta sede, procedió a confirmar que solo entregaría una carta dirigida al JNE para explicar los motivos de su ausencia.

"Hoy envié una carta al presidente del JNE para señalarle los puntos del Pacto Ético Electoral que no se han cumplido en este proceso. Motivo por el que también decidí no acudir al debate electoral frente a la falta de garantías", escribió Reggiardo en su cuenta de Twitter.

Hoy envié una carta al presidente del JNE para señalarle los puntos del Pacto Ético Electoral que no se han cumplido en este proceso. Motivo por el que también decidí no acudir al debate electoral frente a la falta de garantías. #YoestoyconRenzo #SeguridadHonestidadCoraje pic.twitter.com/l8X3pfGtc3 — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) 24 de septiembre de 2018

2. La llamada de atención

El candidato de Somos Perú, Juan Carlos Zurek, protagonizó uno de los primeros momentos tensos del debate municipal al utilizar una de sus intervenciones para atacar directamente a tres contrincantes específicos: Esther Capuñay (Unión por el Perú), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

"Señora Capuñay, es una dama simpática pero su millonaria campaña no es exitosa. Así lo dicen la calles y las 'caribeñas' que viven en Lima. Sus propuestas son débiles e inconsistentes. Reggiardo y Urresti mienten cuando dicen que van a acabar con la seguridad ciudadana. El primero fue congresista el segundo fue ministro del Interior y no hicieron nada", dijo Zurek.

Estas declaraciones obligaron a los moderadores del debate, Pedro Tenorio y Mónica Delta, a interrumpirlo en dos ocasiones y llamarle la atención por atacar a candidatos que no tenían oportunidad de réplica.

3. Salinas vs. Castañeda Pardo

Entre los debates que se llevaron a cabo en pares, uno de los más llamativos fue el de Jaime Salinas (APP) frente a Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional).

"Usted es el candidato a la reelección hereditaria y tiene que saber, por su papá (Luis Castañeda Lossio) -y además tendrá que contestar si es que es la continuidad o no porque tiene el mismo equipo- que el principal problema de la ciudad es el problema del presupuesto. Por eso esta gestión ha sido casi paralizada", dijo Salinas al discutir con el hijo del actual alcalde de Lima.

"El señor Salinas puede decir muchas cosas, pero lo cierto es que él no trabaja. Más del 50% de las sesiones del concejo este año ha estado fuera de Lima. Su corazón está en Madrid. No entiendo por qué habla ahora de que quiere ser alcalde de Lima", respondió Castañeda Pardo.

4. El cambio de discurso

Jorge Muñoz, candidato de Acción Popular, pasó unos dramáticos 15 segundos de su discurso final en silencio. El saliente alcalde de Miraflores utilizó ese tiempo para, según señaló, decidir que no usaría su mensaje elaborado con antelación.

"Tenía un discurso preparado para mi cierre, pero honestamente no lo voy a hacer. Lima es una ciudad que nos agrede, que no está desarrollada y debería ser todo lo contrario. Debería ser nuestra casa. nuestro hogar", declaró el candidato.

"Si dejamos a Lima en manos de improvisados, de militares, de presentadores de televisión, de hijos de papá o herederos no vamos a cambiar", añadió para criticar a varios de sus contrincantes.

5. La alusión al viral

El candidato de Perú Nación, Enrique Ocrospoma, marcó el momento curioso cerca del final del debate cuando, en su última participación para dar sus declaraciones finales, decidió apelar, no a uno, sino a dos virales de internet: el conocido "Thalía Challenge" y un spot publicitario que hizo su partido con Monique Pardo.

La primera alusión fue a la canción de la cantante mexicana, al pedir a los limeños que lo "oigan", lo "escuchen" y lo "sientan".

"Quiero que me escuches para combatir la corrupción [...] Quiero que me oigas para retirar las combis asesinas [...] Quiero que me sientas cuando propongo toque de queda a menores de 16 años que no estén con sus padres", dijo Enrique Ocrospoma.

"Tú viste el video viral de mi querida amiga Monique Pardo donde quería hacer conocer a un partido nuevo, que es Perú Nación [...] La P y N de ese partido nuevo que no solo tiene humor y carisma, sino una propuesta seria y contundente", añadió el candidato.