En el debate municipal para las elecciones por la alcaldía de Lima, la candidata de Unión por el Perú, Esther Capuñay, dedicó su primera participación para pedir que la ciudadanía no vote por personas que calificó como postulantes que representaban "la corrupción".

"Para librarnos de la corrupción no podemos votar por la corrupción. No puedes votar por un candidato que estafó a miles de peruanos para financiar su canal de televisión", dijo Esther Capuñay en referencia a Ricardo Belmont, postulante de Perú Libertario.

"No puedes votar por un candidato que te cobra S/1,98 por minuto si lo llamas para denunciar un delito. No puedes votar por un ex ministro acusado de violación y asesinato", añadió, en clara alusión a los candidatos Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

Esther Capuñay hizo estas declaraciones en el primer bloque del debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que estuvo dedicado para que los postulantes hablen de su visión para Lima.

"Veo una Lima sin corrupción, porque las propuestas que hoy escuchemos sirven para nada si los candidatos ven la municipalidad como un negocio y no como un servicio", añadió la postulante de Unión por el Perú.

El debate municipal se lleva a cabo en la sede del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.