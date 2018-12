JNJ: Comisión de Justicia debatió sobre la paridad de género

La Comisión de Justicia del Congreso inició este jueves el debate del proyecto de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) enviado por el Ejecutivo.

Parte de la discusión se centró en el principio de paridad de género que establece la propuesta para la conformación de ese órgano que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El congresista no agrupado Julio Rosas adelantó que en su momento va a pedir que se retire del proyecto el principio de la paridad que plantea que la Junta Nacional de Justicia esté integrada "al menos por tres miembros titulares mujeres y tres miembros titulares hombres". El pastor evangélico dijo que "la paridad afecta a la meritocracia".

La parlamentaria Marisa Glave (Nuevo Perú) respondió que "no hay que oponerse por oponerse a la paridad". Manifestó que “hay algunas personas que no logran entender que la paridad no supone la no meritocracia. El artículo 6 [del proyecto] no dice que no haya meritocracia, dice que la paridad se debe hacer con meritocracia”.

La legisladora izquierdista recordó que la iniciativa dice que en el caso de que la conformación (mitad hombres y mitad mujeres) de los miembros de la JNJ no se cumpla, se completa con los suplentes según orden de mérito.

"Si no existiera el número mínimo de mujeres u hombres previsto dentro de los miembros titulares y suplentes, se respeta el estricto orden de mérito", leyó Glave.

Sin embargo, las congresistas de Fuerza Popular Rosa Bartra y Karina Beteta cuestionaron el principio de la paridad de género.

"La meritocracia tiene que ser defendida. ¿Qué pasa si todas las concursantes son mujeres? ¿Las vamos a separar porque tenemos que respetar la paridad? O hacemos meritocracia o hacemos politiquería", sostuvo la primera.

A su turno, Beteta dijo que lo que se debe buscar con la ley orgánica es seleccionar a jueces y fiscales probos y capaces. "No se trata de empoderar a la mujer o al varón. Meritocracia sí, politiquería barata no, basta de querer usar a las mujeres", expresó.

Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) minimizó la discusión sobre la paridad y, en lugar de ello, señaló que existen cuestionamientos que se debería hacer a la propuesta del Gobierno.

"Es un proyecto que quizás tenga buen intención, pero tiene una pésima redacción jurídica. Es ampuloso, repetitivo, está cargado de enumeraciones. Se tiene que hacer una revisión de redacción", dijo.

Para esta primera sesión de debate se invitó a los titulares del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional para que dieran su opinión sobre el proyecto del Ejecutivo, pero no asistieron.

El juez supremo Vicente Walde Jáuregui acudió en representación de Víctor Prado y el fiscal Javier Luna en representación de Pedro Chávarry. Ernesto Blume mandó una carta explicando que no podía opinar sobre el proyecto porque este podría llegar en consulta ante el TC.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, anunció que la próxima sesión ha sido convocada para el 3 de enero a las 3 p.m. y se ha invitado al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, al contralor general de la República, Nelson Shack, y al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.