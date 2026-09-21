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Trece candidatos a la Alcaldía de Lima participan este lunes, desde las 8 de la noche, en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a menos de dos semanas para los comicios del 4 de octubre.
El encuentro se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja, desde las 8:00 p.m. Los moderadores serán los periodistas Omar Mariluz y Alicia Retto.
El Comercio transmitirá en vivo todos los incidentes de este encuentro. Se trata de la primera de dos fechas. La segunda será el martes 22 a la misma hora.
Los postulantes al sillón metropolitano expondrán su visión de ciudad y confrontarán sus propuestas sobre la limpieza pública, comercio ambulatorio y otros temas. Además, responderán preguntas ciudadanas y tendrán un espacio para brindar su mensaje final.
Renovación Popular y Perú Libre no cuentan con candidato a alcalde. Sus agrupaciones enviarán a sus candidatos a primeros regidores. A ambos les corresponde participar el martes 22.
¿Cómo se desarrollará el debate este lunes 21?
BLOQUE 1: Presentación y visión de ciudad
Batalla Perú: Samir Quispe Caballero.
Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont.
Somos Perú: Carlos Bruce.
Partido Morado: Victoria La Cruz Garcés.
Frepap: Segundo Valdez Zavala.
Alianza para el Progreso (APP): Elio Riera.
Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller.
Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez.
Juntos por el Perú: Oswaldo Vargas Cuéllar.
Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino.
Ahora Nación: Susel Paredes.
Podemos Perú: Daniel Urresti.
Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon.
BLOQUE II: Duplas y ternas
Sandro Caller y Daniel Urresti
Elio Riera y Luis Huette
Yehude Simon y Carlos Bruce
Victoria de la Cruz y Ricardo Belmont
Segundo Valdez y Susel Paredes
Oswaldo Vargas, Flor Hurtado y Samir Quispe
BLOQUE III:
Pregunta ciudadana
Segundo Valdez y Daniel Urresti
Elio Riera y Sandro Caller
Carlos Bruce y Susel Paredes
Ricardo Belmont y Oswaldo Vargas
Luis Huette y Yehude Simon
Flor Hurtado, Samir Quispe y Victoria La Cruz
Sin Rodeos
Elio Riera y Partido Morado
Segundo Valdez y Susel Paredes
Ricardo Belmont y Carlos Bruce
Flor Hurtado y Daniel Urresti
Sandro Caller y Yehude Simon
Luis Huette, Samir Quispe y Oswaldo Vargas
BLOQUE IV: Mensaje final
Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller
Podemos Perú: Daniel Urresti
Frepap:Segundo Valdez Zavala
Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont
Alianza para el Progreso: Elio Riera
Batalla Perú: Samir Quispe
Partido Morado: Victoria La Cruz
Partido Demócrata Verde: Flor Hurtado
Juntos por el Perú: Oswaldo Vargas
Tierra Verde: Yehude Simom
Ahora Nación: Susel Paredes
Somos Perú: Carlos Bruce
Partido Político Pueblo Consciente: Luis Huette