Trece candidatos a la Alcaldía de Lima participan este lunes, desde las 8 de la noche, en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a menos de dos semanas para los comicios del 4 de octubre.

El encuentro se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja, desde las 8:00 p.m. Los moderadores serán los periodistas Omar Mariluz y Alicia Retto.

El Comercio transmitirá en vivo todos los incidentes de este encuentro. Se trata de la primera de dos fechas. La segunda será el martes 22 a la misma hora.

Los postulantes al sillón metropolitano expondrán su visión de ciudad y confrontarán sus propuestas sobre la limpieza pública, comercio ambulatorio y otros temas. Además, responderán preguntas ciudadanas y tendrán un espacio para brindar su mensaje final.

Renovación Popular y Perú Libre no cuentan con candidato a alcalde. Sus agrupaciones enviarán a sus candidatos a primeros regidores. A ambos les corresponde participar el martes 22.

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🗓️ Este lunes 21 de setiembre es el debate electoral entre las organizaciones políticas que aspiran llegar a la Municipalidad de Lima Metropolitana.



🧐Conoce las propuestas del primer grupo de candidatos.#DebatesERM2026 🗳️ pic.twitter.com/ufMM9yMFyQ — JNE Perú (@JNE_Peru) September 20, 2026

¿Cómo se desarrollará el debate este lunes 21?

BLOQUE 1: Presentación y visión de ciudad

Batalla Perú: Samir Quispe Caballero.

Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont.

Somos Perú: Carlos Bruce.

Partido Morado: Victoria La Cruz Garcés.

Frepap: Segundo Valdez Zavala.

Alianza para el Progreso (APP): Elio Riera.

Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller.

Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez.

Juntos por el Perú: Oswaldo Vargas Cuéllar.

Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino.

Ahora Nación: Susel Paredes.

Podemos Perú: Daniel Urresti.

Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon.

BLOQUE II: Duplas y ternas

Sandro Caller y Daniel Urresti

Elio Riera y Luis Huette

Yehude Simon y Carlos Bruce

Victoria de la Cruz y Ricardo Belmont

Segundo Valdez y Susel Paredes

Oswaldo Vargas, Flor Hurtado y Samir Quispe

BLOQUE III:

Pregunta ciudadana

Segundo Valdez y Daniel Urresti

Elio Riera y Sandro Caller

Carlos Bruce y Susel Paredes

Ricardo Belmont y Oswaldo Vargas

Luis Huette y Yehude Simon

Flor Hurtado, Samir Quispe y Victoria La Cruz

Sin Rodeos

Elio Riera y Partido Morado

Segundo Valdez y Susel Paredes

Ricardo Belmont y Carlos Bruce

Flor Hurtado y Daniel Urresti

Sandro Caller y Yehude Simon

Luis Huette, Samir Quispe y Oswaldo Vargas

BLOQUE IV: Mensaje final

Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller

Podemos Perú: Daniel Urresti

Frepap:Segundo Valdez Zavala

Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont

Alianza para el Progreso: Elio Riera

Batalla Perú: Samir Quispe

Partido Morado: Victoria La Cruz

Partido Demócrata Verde: Flor Hurtado

Juntos por el Perú: Oswaldo Vargas

Tierra Verde: Yehude Simom

Ahora Nación: Susel Paredes

Somos Perú: Carlos Bruce

Partido Político Pueblo Consciente: Luis Huette