La campaña con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 entra en su recta final. Las 26 organizaciones políticas que compiten por la Alcaldía de Lima debatirán este 21 y 22 de septiembre, en un encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que será transmitido por las redes de El Comercio.

En cada jornada participarán 13 candidatos, quienes expondrán y confrontarán ideas sobre la visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y otros temas. Además, responderán preguntas ciudadanas y tendrán un espacio para brindar su mensaje final.

Cabe señalar que Renovación Popular y Perú Libre no cuentan con candidato a alcalde, pero sus agrupaciones enviarán a sus candidatos a teniente alcalde. A ellos les corresponde participar el martes 22.

El encuentro se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja, desde las 8:00 p.m. Los moderadores serán los periodistas Omar Mariluz y Alicia Retto.

¿Cuál será la modalidad del debate el 21 de septiembre?

Bloque 1: Presentación y visión de Lima

-Tiempo asignado:1 minuto y medio para cada candidato.

Bloque 2: Debate entre 5 duplas y 1 terna

-Tiempo asignado:3 minutos por dupla o terna para preguntas, réplicas y respuestas mutuas.

Bloque 3: Pregunta ciudadana y sin rodeos

Los candidatos responden dos preguntas vecinales seleccionadas de las 4,921 recibidas en la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.

Pregunta ciudadana: Responden en duplas y ternas.

Sin rodeos: Responden Sí o No y por qué.

-Tiempo asignado: 1 minuto por cada candidato (por cada segmento).

Bloque 4: Mensaje final

-Tiempo asignado: 1 minuto y medio por cada candidato.

¿Quiénes debaten el 21 de septiembre y cuáles serán las duplas y ternas?

BLOQUE 1: Presentación y visión de ciudad

Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero. Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli. Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca. Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés. Frepap: Segundo Valdez Zavala. Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro. Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez. Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez. Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar. Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino. Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué. Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera. Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro.

BLOQUE II: Duplas y ternas

Sandro Caller y Daniel Urresti Elio Riera y Luis Huette Yehude Simon y Carlos Bruce Victoria de la Cruz y Ricardo Belmont Segundo Valdez y Susel Paredes Oswaldo Vargas, Flor Hurtado y Samir Quispe

BLOQUE III:

Pregunta ciudadana

Segundo Valdez y Daniel Urresti Elio Riera y Sandro Caller Carlos Bruce y Susel Paredes Ricardo Belmont y Oswaldo Vargas Luis Huette y Yehude Simon Flor Hurtado, Samir Quispe y Victoria La Cruz

Sin Rodeos

Elio Riera y Partido Morado Segundo Valdez y Susel Paredes Ricardo Belmont y Carlos Bruce Flor Hurtado y Daniel Urresti Sandro Caller y Yehude Simon Luis Huette, Samir Quispe y Oswaldo Vargas

BLOQUE IV: Mensaje final

Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Podemos Perú: Daniel Urresti Frepap:Segundo Valdez Zavala Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Alianza para el Progreso: Elio Riera Batalla Perú: Samir Quispe Partido Morado: Victoria La Cruz Partido Demócrata Verde: Flor Hurtado Juntos por el Perú: Oswaldo Vargas Tierra Verde: Yehude Simom Ahora Nación: Susel Paredes Somos Perú: Carlos Bruce Partido Político Pueblo Consciente: Luis Huette

MIRA AQUÍ: Roberto Burneo dice que todavía no hay fecha para que JNE se pronuncie sobre entrega de credenciales a primeros regidores

¿Cuál será la modalidad del debate el 22 de septiembre?

Bloque 1: Presentación y visión de Lima

-Tiempo asignado:1 minuto y medio para cada candidato.

Bloque 2: Debate entre 5 duplas y 1 terna

-Tiempo asignado:3 minutos por dupla o terna para preguntas, réplicas y respuestas mutuas.

Bloque 3: Pregunta ciudadana y sin rodeos

Los candidatos responden dos preguntas vecinales seleccionadas de las 4,921 recibidas en la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.

Pregunta ciudadana: Responden en duplas y ternas.

Sin rodeos: Responden Sí o No y por qué.

-Tiempo asignado: 1 minuto por cada candidato (por cada segmento).

Bloque 4: Mensaje final

¿Quiénes debaten el 22 de septiembre y cuáles serán las duplas y ternas?

BLOQUE 1: Presentación y visión de ciudad

Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth León Chinchay Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo Perú Libre: Yuri Castro Renovación Popular: Rafael López Aliaga Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra Avanza País: Francis Allison Oyague Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra

BLOQUE II: Duplas y ternas jornada

Mónica Yaya y Francis Allison Luis Miguel Llanos y Alberto Tejada Rafael López Aliaga y Samuel Daza Edgardo de Pomar y Juan Alvarado Carlos Gallardo Neyra y Santiago Abarca Rubén Bonilla, Elizabeth León y Yuri Castro

BLOQUE III:

Pregunta ciudadana

Elizabeth León y Rubén Bonilla Mónica Yaya y Luis Llanos Samuel Daza y Juan Carlos Alvarado Yuri Castro y Carlos Tejada Edgardo de Pomar y Rafael López Aliaga Santiago Abarca, Carlos Gallardo y Francis Allison

Sin Rodeos

Edgardo de Pomar y Rafael López Aliaga Santiago Abarca y Yuri Castro Rubén Bonilla y Luis Llanos Carlos Tejada y Mónica Yaya Carlos Gallardo y Samuel Daza Juan Carlos Alvarado, Elizabeth León y Francis Allison

BLOQUE IV: Mensaje final