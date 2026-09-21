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Resumen

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El debate se dividirá en dos jornadas debido a la cantidad de candidatos al sillón metropolitano.
El debate se dividirá en dos jornadas debido a la cantidad de candidatos al sillón metropolitano.
Por Thalía Cadenas

La campaña con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 entra en su recta final. Las 26 organizaciones políticas que compiten por la Alcaldía de Lima debatirán este 21 y 22 de septiembre, en un encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que será transmitido por las redes de El Comercio.

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