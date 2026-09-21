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La campaña con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 entra en su recta final. Las 26 organizaciones políticas que compiten por la Alcaldía de Lima debatirán este 21 y 22 de septiembre, en un encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que será transmitido por las redes de El Comercio.
La campaña con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 entra en su recta final. Las 26 organizaciones políticas que compiten por la Alcaldía de Lima debatirán este 21 y 22 de septiembre, en un encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que será transmitido por las redes de El Comercio.
En cada jornada participarán 13 candidatos, quienes expondrán y confrontarán ideas sobre la visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y otros temas. Además, responderán preguntas ciudadanas y tendrán un espacio para brindar su mensaje final.
Cabe señalar que Renovación Popular y Perú Libre no cuentan con candidato a alcalde, pero sus agrupaciones enviarán a sus candidatos a teniente alcalde. A ellos les corresponde participar el martes 22.
El encuentro se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja, desde las 8:00 p.m. Los moderadores serán los periodistas Omar Mariluz y Alicia Retto.
¿Cuál será la modalidad del debate el 21 de septiembre?
- Bloque 1: Presentación y visión de Lima
-Tiempo asignado:1 minuto y medio para cada candidato.
- Bloque 2: Debate entre 5 duplas y 1 terna
-Tiempo asignado:3 minutos por dupla o terna para preguntas, réplicas y respuestas mutuas.
- Bloque 3: Pregunta ciudadana y sin rodeos
Los candidatos responden dos preguntas vecinales seleccionadas de las 4,921 recibidas en la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.
- Pregunta ciudadana: Responden en duplas y ternas.
- Sin rodeos: Responden Sí o No y por qué.
-Tiempo asignado: 1 minuto por cada candidato (por cada segmento).
- Bloque 4: Mensaje final
-Tiempo asignado: 1 minuto y medio por cada candidato.
¿Quiénes debaten el 21 de septiembre y cuáles serán las duplas y ternas?
BLOQUE 1: Presentación y visión de ciudad
- Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero.
- Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli.
- Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca.
- Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés.
- Frepap: Segundo Valdez Zavala.
- Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro.
- Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez.
- Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez.
- Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar.
- Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino.
- Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué.
- Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera.
- Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro.
BLOQUE II: Duplas y ternas
- Sandro Caller y Daniel Urresti
- Elio Riera y Luis Huette
- Yehude Simon y Carlos Bruce
- Victoria de la Cruz y Ricardo Belmont
- Segundo Valdez y Susel Paredes
- Oswaldo Vargas, Flor Hurtado y Samir Quispe
BLOQUE III:
Pregunta ciudadana
- Segundo Valdez y Daniel Urresti
- Elio Riera y Sandro Caller
- Carlos Bruce y Susel Paredes
- Ricardo Belmont y Oswaldo Vargas
- Luis Huette y Yehude Simon
- Flor Hurtado, Samir Quispe y Victoria La Cruz
Sin Rodeos
- Elio Riera y Partido Morado
- Segundo Valdez y Susel Paredes
- Ricardo Belmont y Carlos Bruce
- Flor Hurtado y Daniel Urresti
- Sandro Caller y Yehude Simon
- Luis Huette, Samir Quispe y Oswaldo Vargas
BLOQUE IV: Mensaje final
- Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller
- Podemos Perú: Daniel Urresti
- Frepap:Segundo Valdez Zavala
- Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont
- Alianza para el Progreso: Elio Riera
- Batalla Perú: Samir Quispe
- Partido Morado: Victoria La Cruz
- Partido Demócrata Verde: Flor Hurtado
- Juntos por el Perú: Oswaldo Vargas
- Tierra Verde: Yehude Simom
- Ahora Nación: Susel Paredes
- Somos Perú: Carlos Bruce
- Partido Político Pueblo Consciente: Luis Huette
¿Cuál será la modalidad del debate el 22 de septiembre?
- Bloque 1: Presentación y visión de Lima
-Tiempo asignado:1 minuto y medio para cada candidato.
- Bloque 2: Debate entre 5 duplas y 1 terna
-Tiempo asignado:3 minutos por dupla o terna para preguntas, réplicas y respuestas mutuas.
- Bloque 3: Pregunta ciudadana y sin rodeos
Los candidatos responden dos preguntas vecinales seleccionadas de las 4,921 recibidas en la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.
- Pregunta ciudadana: Responden en duplas y ternas.
- Sin rodeos: Responden Sí o No y por qué.
-Tiempo asignado: 1 minuto por cada candidato (por cada segmento).
- Bloque 4: Mensaje final
¿Quiénes debaten el 22 de septiembre y cuáles serán las duplas y ternas?
BLOQUE 1: Presentación y visión de ciudad
- Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth León Chinchay
- Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo
- Perú Libre: Yuri Castro
- Renovación Popular: Rafael López Aliaga
- Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza
- Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza
- Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo
- Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra
- Avanza País: Francis Allison Oyague
- Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega
- Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León
- Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype
- Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra
BLOQUE II: Duplas y ternas jornada
- Mónica Yaya y Francis Allison
- Luis Miguel Llanos y Alberto Tejada
- Rafael López Aliaga y Samuel Daza
- Edgardo de Pomar y Juan Alvarado
- Carlos Gallardo Neyra y Santiago Abarca
- Rubén Bonilla, Elizabeth León y Yuri Castro
BLOQUE III:
Pregunta ciudadana
- Elizabeth León y Rubén Bonilla
- Mónica Yaya y Luis Llanos
- Samuel Daza y Juan Carlos Alvarado
- Yuri Castro y Carlos Tejada
- Edgardo de Pomar y Rafael López Aliaga
- Santiago Abarca, Carlos Gallardo y Francis Allison
Sin Rodeos
- Edgardo de Pomar y Rafael López Aliaga
- Santiago Abarca y Yuri Castro
- Rubén Bonilla y Luis Llanos
- Carlos Tejada y Mónica Yaya
- Carlos Gallardo y Samuel Daza
- Juan Carlos Alvarado, Elizabeth León y Francis Allison
BLOQUE IV: Mensaje final
- Francis Allison Oyague
- Juan Carlos Alvarado Mestanza
- Samuel Marcos Daza Taype
- Luis Miguel Llanos Carrillo
- Carlos Gallardo Neyra
- Edgardo Renán De Pomar Vizcarra
- Carlos Alberto Tejada Noriega
- Elizabeth León Chinchay
- Yuri Castro
- Mónica Yadira Yaya Luyo
- Rubén Daniel Bonilla Espinoza
- Santiago Rosendo Abarca León
- Rafael López Aliaga
- El rol de los personeros: ¿Cómo se preparan los partidos políticos de cara a las elecciones en Lima?
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