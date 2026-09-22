icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Primera jornada del debate entre candidatos a la Municipalidad de Lima
Primera jornada del debate entre candidatos a la Municipalidad de Lima
Por Martín Calderón

A dos semanas de las elecciones regionales y municipales, 13 candidatos a la Alcaldía de Lima debatieron este lunes 21 de septiembre. Durante el encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), expusieron y confrontaron sus propuestas para gobernar la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.