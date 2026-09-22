A dos semanas de las elecciones regionales y municipales, 13 candidatos a la Alcaldía de Lima debatieron este lunes 21 de septiembre. Durante el encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), expusieron y confrontaron sus propuestas para gobernar la capital.

El debate se realizó en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, y reunió a Carlos Bruce (Somos Perú), Daniel Urresti (Podemos), Ricardo Belmont (Obras), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Susel Paredes (Ahora Nación), Yehude Simon (Tierra Verde), Victoria La Cruz (Partido Morado), Segundo Valdez (Frepap), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Samir Quispe (Batalla Perú), Flor Hurtado (Partido Demócrata Verde), Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú) y Luis Huette (Pueblo Consciente).

La jornada estuvo dividida en cuatro bloques. Los candidatos expusieron su visión sobre la ciudad, participaron en duplas y ternas para discutir asuntos como pobreza y asistencia social, comercio ambulatorio, limpieza pública y ejecución presupuestal, respondieron preguntas de ciudadanos y cerraron con un mensaje dirigido al electorado.

¿Qué dejaron los candidatos en esta primera jornada? ¿Cuáles fueron las principales coincidencias, diferencias y propuestas planteadas durante el debate?

La politóloga Karen López, directora ejecutiva de Impacto País Consultores, y el analista político Luis Benavente, director de Vox Populi, analizan los principales temas que marcaron el encuentro.

Quién hace qué en Lima

Por Karen López Tello, politóloga, directora ejecutiva de Impacto País Consultores

La seguridad fue el tema más desarrollado del debate, con propuestas que avanzaron desde el diagnóstico hacia instrumentos, recursos y formas de intervención. Sin embargo, la confrontación terminó concentrándose en qué puede o no puede hacer la Municipalidad de Lima, sin ordenar con claridad cómo se distribuyen las responsabilidades entre la municipalidad, los distritos, la Policía y otras instituciones.

Una autoridad metropolitana no necesita controlar todas las competencias para gobernar un problema. Necesita saber cuáles tiene, cuáles no y cómo conducir la articulación con quienes sí las tienen. Esa es una condición básica de gobierno en una ciudad cuya gestión depende de múltiples actores.

Fuera de la seguridad, hubo propuestas sobre transporte, servicios, gestión de riesgos y desarrollo urbano, pero con menor desarrollo de la cadena que conecta prioridades, competencias, recursos, coordinación, implementación y resultados. Gobernar también exige priorizar, secuenciar decisiones, sostener acuerdos y asegurar continuidad, para que las decisiones no dependan únicamente de la coyuntura política o del ciclo electoral.

Lima necesita capacidad de gestión y capacidad de gobierno metropolitano. La primera permite ejecutar, administrar e implementar. La segunda permite conducir problemas que exceden a la propia municipalidad, articular actores e instituciones y sostener una dirección común. Esa es una clave para leer las propuestas: no solo qué se ofrece, sino cómo se organiza el Estado para hacerlo posible.

Un debate sin una idea de ciudad

Por Luis Benavente, analista político, director de Vox Populi

Los debates masivos para la Alcaldía de Lima son ya una tradición desde el año 2002. Llevamos casi un cuarto de siglo de estos debates, que son producto de la fragmentación que se da a consecuencia de un sistema electoral tan mal hecho. En este caso, la reforma política del 2019 ha servido para muy poco.

Estamos a 13 días de la elección y el número real de indecisos es muy alto. Sin embargo, no creo que este debate logre impactar fuertemente el curso de las decisiones. Los indecisos esperarán el siguiente debate y también la onda expansiva: los comentarios, la conversación en redes, la repercusión en los medios de comunicación.

El debate ha estado cargado de lugares comunes, con mucha seguridad ciudadana, drones, inteligencia artificial, el rol de la Policía Nacional y los serenos. También estuvo presente el caos vehicular, con propuestas de infraestructura. Incluso un candidato planteó que Lima tenga una amplia red de funiculares como principal medio de transporte.

Pero no he visto una interpretación de lo que es la ciudad, de lo que es Lima, algo mucho más profundo que nos permita comprender el sentido de toda esta infraestructura, de todas estas decisiones y de todas estas propuestas. Claro, hay que hacer obras, pero ¿cuál es el fondo? ¿Es la obra o es la integración del ciudadano, la felicidad del ciudadano, la tranquilidad del ciudadano, que tenga una vida llevadera, que Lima no sea hostil? Faltó posicionar un concepto de ciudad.

Más información

Este martes 22 debatirán Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Francis Allison (Avanza País), Alberto Tejada (Acción Popular), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano), Yuri Castro (Perú Libre), Juan Carlos Alvarado (Alianza Electoral Venceremos), Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana), Luis Miguel Llanos (Progresemos), Edgardo De Pomar (Partido Popular Cristiano), Santiago Abarca (Visión Perú), Samuel Daza (Fuerza Popular) y Carlos Gallardo Neyra (Partido del Buen Gobierno).