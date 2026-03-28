Los candidatos presidenciales volverán a verse las caras en la segunda jornada de debates organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se inicia este lunes 30 de marzo. En esta etapa, los 35 postulantes expondrán y confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que elegirá a su nuevo gobernante el próximo 12 de abril.

Esta semana los debates se realizarán los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. Todos ellos se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, desde las 8:00 p.m. hasta minutos después de las 11:00 pm.

La primera parte de este evento electoral - que fue dividido en seis fechas por la inédita cantidad de postulantes- se llevó a cabo la semana pasada y estuvo marcada de pullas, acusaciones y la ausencia de Vladimir Cerrón, la carta perulibrista a la Presidencia de la República.

Cabe recordar que, al inicio de la carrera electoral, se contaba con 36 postulantes presidenciales, pero el número se redujo a 35 tras el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra quien postulaba a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

En cada jornada electoral participarán al menos 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres integrantes.

Para ellos se han elegido un total de 80 preguntas que serán sorteadas en cada día - antes del inicio del evento- frente al notario público que se encuentre en el evento. Durante la transmisión, se reproducirá un vídeo con la interrogante de un ciudadano, al que luego de escuchar, el candidato deberá responder.

Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio serán los moderadores de esta segunda etapa.

La transmisión oficial del debate será por la plataforma oficial del JNE y podrá ser vista por El Comercio.

En esta jornada, los candidatos presidenciales discutirán sobre Empleo, desarrollo y emprendimiento; y Educación, innovación y tecnología.

Es importante indicar que en la primera jornada expusieron sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y lucha contra la corrupción. Puedes encontrar los detallas en los siguientes la siguientes crónicas elaboradas por este Diario: día 1, día 2 y día 3.

—¿Qué protagonistas tendrá la segunda jornada?—

Para el lunes 30 de marzo debatirán Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

El martes 31 de marzo estarán Herbet Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular). También, Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Mario Vizcarra (Primero la gente), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción), Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

Finalmente, el 1 de abril se encontrarán Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente). De igual forma, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

—¿Qué criterios tendrá cada bloque?—

Cada jornada electoral contará con cuatro bloques. En el primero, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas durante 1 minuto. Luego cada postulante contará con 2 minutos y medio para dialogar, responder o comentar a partir de la pregunta o comentario que realice el moderador o moderadora.

En el segundo, destinado a la “Pregunta ciudadana”, los postulantes tendrán 1 minuto y medio para responder preguntas de ciudadanos de distintos puntos del país, que fueron seleccionadas por un comité de revisión.

En el tercer bloque la dinámica será similar al primero. El tema será “Integridad pública y lucha contra la corrupción”. Cada postulante contará con un minuto para exponer sobre el segundo tema y 2 minutos y medio para realizar comentarios y responder preguntas.

Y en el cuarto bloque, dispondrán de un minuto para emitir su mensaje final, orientado a la presentación de visión país y síntesis programática.

—Debate del 30 de marzo del 2026—

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

—Debate del 31 de marzo del 2026—

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

—Debate del 1 de abril del 2026—

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Según el sorteo del Jurado Nacional de Elecciones.