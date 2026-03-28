Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los candidatos presidenciales volverán a verse las caras en la segunda jornada de debates organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se inicia este lunes 30 de marzo. En esta etapa, los 35 postulantes expondrán y confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que elegirá a su nuevo gobernante el próximo 12 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.