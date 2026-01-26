El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que el debate presidencial de las Elecciones Generales 2026 está previsto para realizarse antes de Semana Santa, de manera tentativa entre el 23 y 30 de marzo.

El anuncio lo hizo a través de un video difundido en la cuenta oficial del organismo electoral en la red social X.

Burneo precisó que el ente electoral ha definido “dos fechas o dos bloques de fechas” para la realización del debate y recalcó que ambas se encuentran dentro del periodo previo a Semana Santa. “Todo está antes de Semana Santa. Lo que queremos es proponerle nuestra metodología a las organizaciones políticas”, indicó.

En ese sentido, explicó que la propuesta será presentada a los partidos y alianzas electorales, con el objetivo de alcanzar consensos.

“Que ellas puedan aceptar lo que nosotros les estamos proponiendo o lo que se llegue a consenso. Pero sin lugar a dudas el debate va a ser antes de Semana Santa, ya estamos desplegando toda la logística”, sostuvo el titular del JNE.

El presidente del organismo electoral también remarcó que se busca un formato que priorice el intercambio de ideas.

“Queremos tener una metodología que privilegié el debate, que evite las confrontaciones o situaciones incómodas y que finalmente sea el ciudadano quien gane con la información que se pueda compartir dentro de la fiesta electoral”, afirmó.

El debate presidencial es una de las actividades centrales del proceso electoral y forma parte de las acciones del JNE para promover el voto informado de la ciudadanía de cara a las Elecciones Generales 2026.