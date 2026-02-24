El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó este lunes 23 de febrero el sorteo de las fechas de participación del debate presidencial de las 36 organizaciones políticas.

El evento se realizará en dos jornadas y seis fechas. Estas son: la primera, 23, 24 y 25 de marzo; y la segunda, 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

Los candidatos presidenciales deberán participar de manera presencial. Así lo precisó el presidente del JNE, Roberto Burneo, en conferencia de prensa. Según detalló, ese fue uno de los acuerdos a los que llegaron las organizaciones políticas que participaron de la mesa técnica previa al sorteo.

“Los partidos políticos que vienen participando en una reunión de coordinación técnica han definido ciertas reglas. Primero que el debate va a ser presencial [...] Va a ser con candidatos a la presidencia, no a la vicepresidencia ”, explicó.

Cabe precisar que el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón (Perú Libre) es uno de los 36 candidatos presidenciales. Se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023.

Al ser consultado por la prensa sobre la situación de Cerrón, Burneo insistió en que, según el acuerdo adoptado, la modalidad del debate será presencial.

Cada fecha tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, a las 8:00 p.m.

En el sorteo también se definió el orden de participación de cada candidato y las ternas que debatirán en cada uno de los cuatro bloques temáticos previstos para el encuentro, así como los turnos para responder las preguntas de la ciudadanía y el mensaje final.

En cada jornada, participarán 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres integrantes. Los moderadores serán los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, en la primera jornada; y Tatiana Alemán y Pedro Tenorio, en la segunda.

Las agrupaciones también llegaron a un acuerdo sobre los temas que se debatirán. En la primera jornada expondrán sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e integridad pública y lucha contra la corrupción. En tanto, en la segunda, hablarán sobre empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología.

La transmisión oficial del debate se realizará por JNE Media, la plataforma del organismo electoral.

Las fechas de debate

Lunes 23 de marzo Martes 24 de marzo Miércoles 25 de marzo 1.José Williams (Avanza País)

2.José Luna (Podemos Perú)

3.Yohny Lescano (Cooperación Popular)

4.Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)

César Acuña (APP)

5.Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

6.Marisol Pérez Tello (Primero la gente)

7.Alex Gonzalez (Demócrata Verde)

8.Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

9.Wolfgang Groso (Integridad Democrática)

10.Carlos Álvarez (País para todos)

11.Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021 1. Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

2. Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

3. Armando Massé (Partido Democrático Federal)

4. Walter Chirinos (PRIN)

5. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

6. Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

7. Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción)

8. Vladimir Cerrón (Perú Libre)

9. Carlos Espá (Sí Creo)

10. George Forsyth (Somos Perú)

11. Carlos Jaico (Perú Moderno)

12. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) 1. Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

2. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

3. Mario Vizcarra (Perú Primero)

4. Enrique Valderrama (Partido Aprista)

5. Rafael Belaunde (Libertad Popular)

6. Paul Jaimes (Progresemos)

7. Mesías Guevara (Partido Morado)

8. Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

9. Ronald Atencio (Venceremos)

10. Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

11. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

12. Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Lunes 30 de marzo Martes 31 de marzo Miércoles 1 de abril 1. Carlos Jaico (Perú Moderno)

2. George Forsyth (Somos Perú)

3. Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

4. Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

5. Alex Gonzalez (Demócrata Verde)

6. Carlos Espá (Sí Creo)

7. Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

8. Walter Chirinos (PRIN)

9. Ronald Atencio (Venceremos)

10. Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021)

11. Carlos Álvarez (País para todos)

12. Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

1. Herbet Caller (Partido Patriótico del perú)

2. Mesías Guevara (Partido Morado)

3. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

4. Paul Jaimes (Progresemos)

5. Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

6. Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

7. Marisol Pérez Tello (Primero la gente)

8. Mario Vizcarra (Primero la gente)

9. Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido)

10. Vladimir Cerrón (Perú Libre)

11. Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción)

12. Roberto Chiabra (Unidad Nacional)



1. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

2. Rafael Belaunde (Libertad Popular)

3. José Luna (Podemos Perú)

4. César Acuña (Alianza para el Progreso)

5. Wolfgang Groso (Integridad Democrática)

6. Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

7. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

8. Armando Massé (Partido Democrático Federal)

9. Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

10. Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

11. Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)

12. José Williams (Avanza País)



Cada fecha tendrá a su vez 4 bloques. En el primer bloque, los que los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas durante 1 minuto y 2 minutos y medio para comentarios y preguntas.

En el segundo, los postulantes tendrán 1 minuto y medio para responder preguntas de ciudadanos de distintas regiones. En tanto, en el tercer bloque, contarán con un minuto para exponer sobre el segundo tema y 2 minutos y medio para realizar comentarios y responder preguntas. Finalmente, en el cuarto bloque, dispondrán de un minuto para dar su mensaje final al país.

Una reciente encuesta de Datum para América Televisión reveló que el 40% de los peruanos, aseguran que definirán su voto luego de ver a los 36 aspirantes a desempeñarse en el debate presidencial.

Los bloques y distribución de los tiempos:

En el sorteo de este lunes también quedaron definidos los grupos de debate de cada una de las jornadas, los turnos para responder las preguntas ciudadanas y el mensaje final.

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Opiniones

En diálogo con El Comercio, los expertos en temas electorales José Tello y Enzo Elguera señalaron que los temas planteados son parte de la agenda del país.

No obstante, para Tello faltó añadir al debate el tópico de salud y Elguera consideró que estos deben leerse dentro del nuevo contexto de la reforma política 2026. De otro lado, opinaron que la exigencia de presencialidad pone contra las cuerdas al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, candidato del Perú Libre.

Tello opinó que el tema de seguridad “es sumamente importante” porque nos preocupa a todos y está generando un serio problema en lo que se refiere a la estabilidad social y económica, sobre todo en lo que se requiere para la inversión privada.

“Quien decida postularse a la presidencia tiene que tener muy claro qué va a hacer con el tema de seguridad y cómo va a articular con los gobiernos regionales y municipales”, dijo.

Añadió que el tema de corrupción es un tema fundamental, pues ese problema “nos cuesta mucho a todos los peruanos y afecta seriamente a la credibilidad del propio sistema”.

El experto también consideró importante el tópico de innovación tecnológica también es importante.

Sin embargo, para Tello uno de los grandes ausentes es el tema de la salud, que - a su juicio- sería importante tenerlo en cuenta. De otro lado, expresó su preocupación por los tiempos destinados para que los candidatos expongan sus ideas, al considerarlos muy cortos.

Finalmente, opinó que, con una posible ausencia del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libre, se notaría “claramente” que esta persona “no está a derecho”.

“En clandestinidad no puede ser parte de la fiesta democrática [...] el JNE debe ser bastante severo y dejarle el sillón vacío como gesto importante. “Si el señor no tiene la calidad de entregarse a la justicia para participar en el debate, como lo tuvo Gregorio Santos en el 2016, debe haber un sillón vacío y resaltarse que no está presente. El JNE debería ser duro”, concluyó.

En tanto, Elguera indicó que los ejes temáticos definidos para el debate “sí responden a demandas estructurales del país, pero deben leerse dentro del nuevo contexto de la reforma política 2026”.

“Este proceso electoral no es uno convencional: estamos ante una elección con reforma institucional en marcha (bicameralidad, voto en cinco columnas, rediseño del sistema de representación). En ese escenario, los temas planteados por el JNE abordan problemas históricos, pero no necesariamente el principal problema actual, que es cómo se va a gobernar en un sistema político más fragmentado desde 2026”, apunto.

“El debate debería incorporar no solo qué políticas públicas se proponen, sino cómo se piensa gobernar en un sistema político que desde 2026 será institucionalmente más complejo”, acotó.

Por último, opinó que la exigencia de presencialidad en el debate coloca el caso de Vladimir Cerrón en un escenario donde se cruzan reglas institucionales con percepción ciudadana.