Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarán frente a frente este domingo -desde las 8 p.m.- para confrontar sus propuestas sobre cuatro ejes, uno de ellos educación y salud.
Los líderes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se encontrarán en el debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, a una semana del balotaje de segunde vuelta, del 7 de junio.
Los candidatos presidenciales debatirán sobre el fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; Educación y salud; así como Economía, empleo y reducción de la pobreza.
LEE TAMBIÉN: Las rutas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en segunda vuelta: diez gráficos interactivos sobre las regiones y distritos que recorrieron
Además de los cuatro ejes mencionados, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tendrán un minuto para la presentación y otro para sus palabras finales.
Además, responderán ¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú? y preguntas ciudadanas.
Según el sorteo realizado la semana pasada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el primero que hará su presentación será Roberto Sánchez y luego Keiko Fujimori.
Al concluir la confrontación sobre los ejes temáticos, la candidata de Fuerza Popular cerrará el debate con un mensaje final. Previamente hará lo propio el postulante de Juntos por el Perú.
El debate presidencial, a una semana del balotaje, se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.
Los moderadores serán los periodistas Angélica Valdés, de Canal N, y Carlos Villarreal, de RPP.
Este es el orden de intervención en los bloques:
|DEBATE PRESIDENCIAL
|Primero en exponer
|Segundo en exponer
|PRESENTACIÓN
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
|Respuesta a la pregunta de moderador: ¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?
|Keiko Fujimori
|Roberto Sánchez
|1.Seguridad ciudadana
|Keiko Fujimori
|Roberto Sánchez
|2.Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
|3.Educación y salud
|Keiko Fujimori
|Roberto Sánchez
|4.Economía, empleo y reducción de la pobreza
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
|PALABRAS FINALES
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
¿Quiénes participaron en el debate de equipos técnicos, realizado el domingo 24 de mayo:
Por Fuerza Popular:
Reforma del Estado
- Vladimiro Huaroc Portocarrero
Juventud y Deporte
- Rosangella Andrea Barbarán Reyes
Agricultura y Medio Ambiente
- Marco Antonio Vinelli Ruiz
Infraestructura
- Carlos Alberto Neuhaus Tudela
Economía y Generación de Empleo
- Luis Julián Martín Carranza Ugarte
Salud
- José Francisco Recoba Martínez
Por Juntos por el Perú:
Reforma del Estado
- Sinesio López Jiménez
Juventud y Deporte
- Ernesto Alonso Zunini Yerrén
Agricultura y Medio Ambiente
- César Miltón Guarniz Vigo
Infraestructura
- Gustavo Guerra García Picasso
Economía y Generación de Empleo
- Pedro Andrés Toribio Francke Ballvé
Salud
- Hernando Cevallos Flores