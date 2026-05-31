Frente a frente. Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debaten este domingo, desde las 8 p.m. en cuatro ejes: fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; Educación y salud; así como Economía, empleo y reducción de la pobreza.

Además, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tienen un minuto para la presentación y otro para sus palabras finales. Asimismo, cada uno responderá ¿por qué debe ser elegido presidente del Perú? y preguntas ciudadanas.

Mira aquí el debate y el análisis en vivo:

Los líderes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú polemizan en el debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, a una semana del balotaje de segunda vuelta, del 7 de junio.

Según el sorteo realizado la semana pasada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el primero que hará su presentación será Roberto Sánchez y luego Keiko Fujimori.

Al concluir la confrontación sobre los ejes temáticos, la candidata de Fuerza Popular cerrará el debate con un mensaje final. Previamente hará lo propio el postulante de Juntos por el Perú.

El debate presidencial, a una semana del balotaje, se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Los moderadores serán los periodistas Angélica Valdés, de Canal N, y Carlos Villarreal, de RPP.

Este es el orden de intervención en los bloques:

DEBATE PRESIDENCIAL Primero en exponer Segundo en exponer PRESENTACIÓN



Roberto Sánchez Keiko Fujimori Respuesta a la pregunta de moderador: ¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú? Keiko Fujimori Roberto Sánchez 1.Seguridad ciudadana



Keiko Fujimori Roberto Sánchez 2.Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos Roberto Sánchez Keiko Fujimori 3.Educación y salud Keiko Fujimori Roberto Sánchez 4.Economía, empleo y reducción de la pobreza Roberto Sánchez Keiko Fujimori PALABRAS FINALES Roberto Sánchez Keiko Fujimori

¿Quiénes participaron en el debate de equipos técnicos, realizado el domingo 24 de mayo:

Por Fuerza Popular:

Reforma del Estado

Vladimiro Huaroc Portocarrero

Juventud y Deporte

Rosangella Andrea Barbarán Reyes

Agricultura y Medio Ambiente

Marco Antonio Vinelli Ruiz

Infraestructura

Carlos Alberto Neuhaus Tudela

Economía y Generación de Empleo

Luis Julián Martín Carranza Ugarte

Salud

José Francisco Recoba Martínez

Por Juntos por el Perú:

Reforma del Estado

Sinesio López Jiménez

Juventud y Deporte

Ernesto Alonso Zunini Yerrén

Agricultura y Medio Ambiente

César Miltón Guarniz Vigo

Infraestructura

Gustavo Guerra García Picasso

Economía y Generación de Empleo

Pedro Andrés Toribio Francke Ballvé

Salud

Hernando Cevallos Flores

Mira aquí todo el debate de equipos técnicos y el análisis posterior: