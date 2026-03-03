Los ciudadanos que deseen realizar preguntas a los 36 candidatos en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tienen hasta la medianoche del 9 de marzo para enviar sus interrogantes.

Un comité especial seleccionará un total de 72 preguntas, debido a la inédita cantidad de postulantes.

Las preguntas serán transmitidas a través de videos durante el segundo bloque del debate y cada candidato dispondrá de 1 minuto y medio para responderlas. El orden de las respuestas se definió el 23 de febrero pasado mediante un sorteo.

El debate presidencial es presencial y se realizará en dos jornadas y seis fechas, en cada una de estas participarán 12 candidatos.

La primera fase se desarrollará los días 23, 24 y 25 de marzo; y la segunda, 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Cada fecha tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, a las 8:00 p.m.

En diálogo con El Comercio, Carlos Vilela, director Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, señaló que los ciudadanos podrán ingresar al formulario oficial disponible en la plataforma Voto Informado.

“Estamos buscando que toda la ciudadanía pueda preguntar, pueda llenar ese formulario, porque necesitamos escoger 72 preguntas. Son 36 candidatos. Necesitamos hacer esas preguntas en estas dos semanas del ciclo de debates”, dijo.

Según explicó Vilela, una vez que el ciudadano accede a la plataforma, le aparecerá un formulario, en el que deberá seleccionar una de las dimensiones temáticas propuestas, realizar su pregunta, y colocar sus datos personales, como dirección, etc.

Esto último con la finalidad de que el equipo organizador se ponga en contacto con los autores de las preguntas y coordinar las grabaciones correspondientes.

“Evidentemente vamos a priorizar el tema de regiones. Nosotros viajaremos y grabaremos a esta persona y pasaremos la grabación al momento del debate presidencial de la pregunta ciudadana, que es el segundo bloque de cada uno de estos días”, indicó el funcionario del JNE.

Las consultas serán distintas a los temas ya establecidos para el debate y serán seleccionadas por un comité encabezado por el JNE e integrado por representantes de IDEA Internacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación Civil Transparencia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Esta instancia tendrá la responsabilidad de escoger las 72 preguntas que se transmitirán en las seis fechas.

“Estamos conformando un comité de trabajo con aliados estratégicos que conocen las diversas temáticas y dimensiones temáticas, en base a la estructura de gobierno completada (por las organizaciones en el Declara+). Entre los aliados están IDEA Internacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación Civil Transparencia, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)”, afirmó.

El JNE precisó que estas cuatro entidades se encargarán de recibir todas las preguntas que lleguen a través de la plataforma Voto Informado y estimó que llegarían alrededor de 1.500 consultas ciudadanas.

El comité calificará las preguntas según las cuatro dimensiones temáticas (social, institucional, económico y territorial-ambiental) establecidas por el JNE y priorizará la diversidad de enfoques con el fin de abarcar la mayor cantidad de temas posibles.

Una vez seleccionadas las 72 preguntas, el equipo del JNE se pondrá en contacto con los autores de las consultas para coordinar la grabación de los videos que se emitirán en las fechas del debate.

En todas las jornadas habrá un sorteo para ver qué pregunta le toca responder a cada candidato.

Las personas que deseen participar deben ser mayores de edad y sin afiliación política vigente. Las preguntas no deben incluir insultos, agravios ni alusiones personales a alguna candidatura.

Con la finalidad de promover que los ciudadanos realicen sus preguntas, el JNE ha lanzado la campaña “Pregúntale a tu candidat@”, la cual viene siendo difundida en todas sus redes sociales.

Vilela detalló, además, que las dimensiones consideradas para esta edición comprende el ámbito social -que incluye salud, vivienda, cultura, infraestructura sanitaria, migración y políticas para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

De igual forma los ámbitos institucional -relacionado con estabilidad fiscal, fortalecimiento del Estado, competitividad y desarrollo productivo-; económico -vinculado a descentralización y reformas del Estado-; y territorial-ambiental -que aborda la prevención y protección del medio ambiente, cambio climático, gestión de recursos naturales, ordenamiento territorial y actividades extractivas.

Este es el formulario que deberán completar los ciudadanos que deseen realizar preguntas a los candidatos presidenciales:

El orden de respuestas Primera semana -23 de marzo- 1. Ahora Nación 2. Renovación Popular 3. Cooperación Popular 4. APP 5. Demócrata Verde 6. Primero la gente 7. Avanza País 8. PTE 9. Frente de la esperanza 10. País para todos 11. Podemos 12. Integridad Democrática

-24 de marzo- 1. Somos Perú 2. Partido Cívico Obras 3. Perú Libre 4. Juntos por el Perú 5. Perú Moderno 6. PRIN 7. Fuerza y Libertad 8. Fe en el Perú 9. Si Creo 10. Partido Democrático Federal 11. Perú Acción 12. Demócrata Unido

-25 de marzo- 1. Partido Aprista Peruano 2. Venceremos 3. Fuerza Popular 4. Un camino diferente 5. Perú Primero 6. Libertad Popular 7. Unidad Nacional 8. Salvemos al Perú 9. Partido del Buen Gobierno 10. Partido Morado 11. Partido Patriótico del Perú 12. Progresemos

Es importante señalar que cada fecha estará dividida en cuatro bloques. El primero y el tercero estarán destinados a la exposición- en ternas- sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción, los cuales se abordarán en la primera semana. En la segunda semana, los participantes expondrán sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, y educación, innovación y tecnología.

En el segundo bloque, los postulantes tendrán 1 minuto y medio para responder preguntas de ciudadanos de distintas regiones. Finalmente, en el cuarto bloque, dispondrán de un minuto para dar su mensaje final al país.

El debate se realizará pocos días antes de las elecciones del 12 de abril. Los comicios se desarrollan en medio de una profunda crisis política, institucional y en el contexto de una ola de inseguridad en todo el país.

Ese día, más de 27’325.000 peruanos tendrán la responsabilidad de elegir al presidente de la república, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino. La cédula será única y tendrá cinco columnas.

Una reciente encuesta de Datum para América Televisión reveló que el 40% de los peruanos, aseguran que definirán su voto luego de ver a los 36 aspirantes a desempeñarse en el debate presidencial.

El JNE ha recalcado que el debate es presencial y solo para candidatos a la Presidencia de la República, sin opción a que participen quienes postulan a las vicepresidencias.

Los moderadores serán los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, en la primera jornada; y Tatiana Alemán y Pedro Tenorio, en la segunda.

Debate parlamentario

El JNE organizará, además, del 9 al 20 de marzo, un total de 25 debates de agenda parlamentaria en todas las regiones del país y el Callao, con el objetivo de que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos a senadores y diputados.

El organismo electoral precisó que esta iniciativa da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas al suscribir el Pacto Ético Electoral, referido a la exposición pública de propuestas, con la finalidad de promover el voto informado.

Según el esquema aprobado, las 37 organizaciones políticas participantes deberán presentar una dupla integrada por un candidato al Senado y otro a la Cámara de Diputados, conformada obligatoriamente por un hombre y una mujer.

Los participantes serán distribuidos en seis grupos: cinco de ellos estarán integrados por seis organizaciones políticas y el sexto por siete.