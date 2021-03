El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, aseguró que decretará un “toque de queda” contra la criminalidad desde el 28 de julio si es que gana las elecciones del 11 de abril.

“El 28 de julio de este año decretaré el toque de queda contra los criminales. No me interesa lo que digan los políticos, los opinólogos ni los troles. Es necesario lograr que los jóvenes ya no estén a merced de las bandas delincuenciales y del narcotráfico, donde ingresan muy jóvenes”, dijo durante el Debate Presidencial del JNE.

Urresti Elera aseguró que este toque de queda que plantea durará “el tiempo suficiente” para que el Gobierno pueda replantear su estrategia contra la delincuencia.

“Al corto plazo, en este momento, las cifras de inseguridad son las más altas en la historia del Perú. Los delincuentes han tomado literalmente las ciudades, caminan por las calles con las armas en ristre porque la policía ha perdido la iniciativa por falta de liderazgo”, señaló.

El candidato de Podemos Perú aseguró en el bloque sobre seguridad ciudadana que esta será una de las medidas a corto plazo para combatir la delincuencia, además de plantear que las Fuerzas Armadas apoyen logísticamente a la Policía Nacional.

Daniel Urresti sobre toque de queda contra la delincuencia

