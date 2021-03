Este martes se llevó a cabo el segundo debate presidencial entre los postulantes de los diferentes partidos al máximo cargo de elección popular. Participaron seis candidatos: Hernando de Soto (Avanza País), Daniel Urresti (Podemos Perú), Ollanta Humala (Partido Nacionalista), Andrés Alcántara (Democracia Directa), José Pedro Castillo (Perú Libre) y José Vega (Unión por el Perú).

Sin embargo, Vega decidió retirarse del local luego de hacer su presentación inicial, pues consideró que la organización “no daba la condiciones” para el desarrollo de un debate democrático.

El acontecimiento tiene lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja y es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El evento inició a las 6 p.m. y contó con una estructura de cinco bloques temáticos: medidas frente a la pandemia, educación, seguridad, integridad pública y lucha contra la corrupción y las palabras finales de los participantes. Los moderadores son los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio.

Los bloques 1 y 3 fueron destinados para que los candidatos realicen sus intervenciones iniciales y finales sobre el tema en cuestión. En el medio, se llevó a cabo un debate abierto entre los seis participantes. En el caso de los bloques 2 y 4, referentes a las preguntas ciudadanas, se dio un debate en duplas.

Las duplas y el orden de participación para el tema de Educación fueron los siguientes: Daniel Urresti vs José Pedro Castillo; Hernando de Soto vs José Vega (quien abandonó el debate) y Andrés Alcántara vs Ollanta Humala.

Las duplas y el orden de participación para el tema de Lucha contra la Corrupción fueron los siguientes: José Vega (quien abandonó el debate) vs Hernando de Soto, Daniel Urresti vs Andrés Alcántara y Ollanta Humala vs José Pedro Castillo.

El último lunes se realizó el primer debate y mañana será la última fecha del evento, en la que participarán los candidatos faltantes. Esta última fecha contará con la participación de: Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional), Daniel Salaverry (Somos Perú) y Rafael Santos (Perú Patria Segura). Rafael López Aliaga (Renovación Popular) hasta el momento no confirma su participación.

Las elecciones generales tendrán lugar el próximo domingo 11 de abril. En estos comicios los peruanos elegiremos al presidente de la República, miembros del Congreso e integrantes del Parlamento Andino.

