Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarán frente a frente este domingo -desde las 8 p.m.- en el debate presidencial con miras a la segunda vuelta del 7 de junio que definirá al próximo presidente de la República.

Durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos abordarán cuatro temas: Seguridad ciudadana, Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, Educación y salud y Economía, empleo y reducción de la pobreza.

Además de los cuatro ejes mencionados, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tendrán un tiempo para la presentación y otro para sus palabras finales. Y responderán una pregunta de los moderadores: ¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?

Según el sorteo realizado la semana pasada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el primero que hará su presentación será Roberto Sánchez y luego Keiko Fujimori.

El debate iniciará a las 8 de la noche y se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Mira aquí el sorteo en el JNE:

Este es el orden de intervención en los bloques: