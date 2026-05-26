Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarán frente a frente este domingo -desde las 8 p.m.- en el debate presidencial con miras a la segunda vuelta del 7 de junio que definirá al próximo presidente de la República.
Durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos abordarán cuatro temas: Seguridad ciudadana, Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, Educación y salud y Economía, empleo y reducción de la pobreza.
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Además de los cuatro ejes mencionados, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tendrán un tiempo para la presentación y otro para sus palabras finales. Y responderán una pregunta de los moderadores: ¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?
Según el sorteo realizado la semana pasada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el primero que hará su presentación será Roberto Sánchez y luego Keiko Fujimori.
El debate iniciará a las 8 de la noche y se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.
Mira aquí el sorteo en el JNE:
Este es el orden de intervención en los bloques:
|DEBATE PRESIDENCIAL
|Primero en exponer
|Segundo en exponer
|PRESENTACIÓN
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
|Respuesta a la pregunta de moderador: ¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?
|Keiko Fujimori
|Roberto Sánchez
|1.Seguridad ciudadana
|Keiko Fujimori
|Roberto Sánchez
|2.Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
|3.Educación y salud
|Keiko Fujimori
|Roberto Sánchez
|4.Economía, empleo y reducción de la pobreza
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
|PALABRAS FINALES
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
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