Mientras más se acerca el día de las elecciones generales -12 de abril- los candidatos preparan sus estrategias para intentar capitalizar las preferencias de los votantes. Uno de los escenarios en ese camino es el segundo ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este lunes 30, desde las 8 de la noche, 12 candidatos debaten sobre empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología. Además, como sucedió durante la semana pasada, cada uno de ellos responderá una pregunta ciudadana.

Este lunes debaten Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

¿Quiénes debaten el martes 31 de marzo?

El martes 31 de marzo estarán Herbet Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular). También, Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Mario Vizcarra (Primero la gente), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción), Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

¿Quiénes debaten el miércoles 1 de abril?

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente). De igual forma, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio serán los moderadores de esta segunda etapa.