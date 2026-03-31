En el tramo final de la campaña, los candidatos presidenciales preparan sus estrategias en busca sumar la preferencia de los votantes. Uno de los caminos es ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la quinta fecha se desarrolla este martes 31 de marzo, desde las 8 de la noche.

Divididos en ternas, 11 candidatos debaten sobre empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología. Además, como sucedió durante la semana pasada, cada uno de ellos responderá una pregunta ciudadana.

En esta quinta fecha estarán los candidatos Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

También, Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido), Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

El prófugo Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libre, también fue incluido en el sorteo para el ternas realizado por el JNE. Sin embargo, sobre él pesa una orden de captura y se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023.

Estas son las ternas de candidatos que debaten sobre educación, innovación y tecnología.

Estas son las ternas de candidatos que debaten sobre ediucación, innovación y tecnología

Estas son las ternas de candidatos que debaten sobre empleo, desarrollo y emprendimiento.

Estas son las ternas de candidatos sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

¿Quiénes debaten el miércoles 1 de abril?

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente). De igual forma, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), José Williams (Avanza País).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio serán los moderadores de esta segunda etapa.

¿Quiénes debatieron el lunes 30 de marzo?

Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).