Doce candidatos presidenciales participan este miércoles 25 de marzo, desde las 8 de la noche, en la tercera fecha de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a los comicios generales del 12 de abril.

En esta jornada - la última de semana semana- debaten Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

También, Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Ronald Atencio (Venceremos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

Los postulantes a Palacio de Gobierno podrán exponer sus propuestas y confrontar sus ideas -divididos en grupos- sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y combate a la corrupción. Además, cada uno responderá una pregunta ciudadana y podrá ofrecer un mensaje de cierre.

La jornada se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

¿Quiénes debatieron el martes?

George Forsyth (Somos Perú), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno), Carlos Espá (Partido SíCreo) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú).

Asimismo, Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Walter Chirinos (PRIN), Armando Masse (Partido Democrático Federal), Fiorela Molinelli (Fuerza y Libertad) y Álvaro Paz de La Barra (Fe en el Perú).

Según el sorteo previo, este martes también había sido incluido el prófugo Vladimir Cerrón, quien postula a la Presidencia de la mano de Perú Libre. Sin embargo, no participará porque se encuentra en la clandestinidad y el acuerdo entre las agrupaciones es que las exposiciones se realicen de manera presencial.

¿Quiénes debatieron el lunes?—

En la primera jornada del 23 de marzo se presentaron 11 candidatos presidenciales, entre ellos José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yohny Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (APP), Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

También Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para todos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021). En esta lista se encontraba Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores).