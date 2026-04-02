Once candidatos presidenciales confrontaron este miércoles sus planteamientos durante la sexta y última fecha del ciclo de debates organizado por por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a 11 días para los comicios generales. Los postulantes polemizaron, en ternas, sobre empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología. Además cada uno de ellos respondió una pregunta ciudadana.

Mira aquí el debate:

Conoce aquí la presentación de cada uno de los candidatos presidenciales:

22:38 horas

Último bloque. El mensaje final de cada uno de los candidatos en 1 minuto.

22:26 horas

La cuarta y última terna sobre empleo, desarrollo y emprendimiento la integran los candidatos Rosario Fernández, José Luna y Wolfgang Grozo.

22:07 horas

Es el turno de los candidatos Rafael Belaunde y Ricardo Belmont para debatir sobre empleo, desarrollo y emprendimiento.

21:53 horas

Los candidatos Alfonso López Chau, César Acuña y Jorge Nieto integran la segunda terna sobre empleo, desarrollo y emprendimiento.

21:39 horas

Se inicia tercer bloque sobre empleo, desarrollo y emprendimiento. Es el turno de los candidatos Antonio Ortiz, José Williams y Armando Massé.

21:25 horas

Jorge Nieto aprovecha la pregunta ciudadana para disculparse por su tardanza (que le impidió participar en el primer bloque del debate). Dice que “durante 5 horas la Panamericana Sur ha sido bloqueada por un grupo de militantes del partido Renovación Popular que generó caos en el sur de la ciudad”. “Pido disculpas haya sido como haya sido”, exclama.

#Voto2026 Jorge Nieto, candidato del Bueno Gobierno, se disculpó por su tardanza en el debate presidencial y acusó a simpatizantes de Renovación Popular de bloquear un tramo de la Panamericana Sur



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21:07 horas

Se inicia el segundo bloque: la pregunta ciudadana. Pedro Tenorio, periodista y uno de los moderadores del debate, informa que el candidato Jorge Nieto ya se encuentra en la sala. Por su tardanza, el postulante del Partido del Buen Gobierno no participó en el primer bloque sobre educación, tecnología e innovación.

20:46 horas

La cuarta terna sobre educación, tecnología e innovación la integran Rafael Belaunde, Alfonso López-Chau y José Luna.

20:38 horas

Los candidatos Rosario Fernández y Ricardo Belmont debaten sobre educación, tecnología e innovación.

20:30 horas

Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, informa que ya llegó al Centro de Convenciones de Lima. Cuestiona que militantes de Renovación Popular hayan tomado el peaje y creado un caos vehicular.

Dada su demora no pudo participar en el primer bloque sobre educación, tecnología e innovación.

Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, informa que ya llegó al Centro de Convenciones de Lima. Cuestiona que militantes de Renovación Popular hayan tomado el peaje y creado un caos vehicular. @Politica_ECpe pic.twitter.com/NNcYr386LP — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) April 2, 2026

20:24 horas

El segundo grupo de candidatos lo integran Antonio Ortiz, César Acuña y Wolfgang Grozo.

20:19 horas

Por medio de un comunicado, el Partido del Buen Gobierno intenta justificar que su candidato Jorge Nieto esté tarde para el debate presidencial.

Por medio de un comunicado, el Partido del Buen Gobierno intenta justificar que su candidato Jorge Nieto esté tarde para el debate presidencial.

20:14 horas

Los candidatos Armando Massé, Jorge Nieto y José Williams son los primeros en ser llamados para debatir sobre educación, innovación y tecnología.

Sin embargo, Nieto aún no llega. La periodista Angélica Valdéz, moderadora del evento, informó que “ha tenido un inconveniente”. Este bloque se realiza solo entre dos candidatos: Massé y Williams.

Estos son los candidatos que debatirán sobre educación, innovación y tecnología

Estos son los candidatos que debatirán sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

20:03 horas

Inicia sexta y última fecha de los debates presidenciales.

20:02 horas

Ayer fue Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, el que llegó tarde, hoy es Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno. El exministro de Defensa es uno de los primeros en participar. En breve dará inicio el debate. @Politica_ECpe pic.twitter.com/L3j2Ug0AOw — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) April 2, 2026

19:56 horas

Los candidatos presidenciales posan para la foto oficial.

18:10 horas

Avanza País, partido por el que postula a la Presidencia el congresista José Williams Zapata, volvió a llevar al debate a sus robots. Además, se sumó un Optimus Prime. @Politica_ECpe pic.twitter.com/7gqnpyRjYh — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) April 1, 2026

18:00 horas

. @Politica_ECpe ha cubierto cada uno de los debates. Aquí te dejo las notas de cada uno de los días:



Los dardos a los primeros y un ofrecimiento de tregua marcaron el quinto debate presidencial https://t.co/AJnatQjs1n — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) April 1, 2026

Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio serán los moderadores de esta segunda etapa.

¿Cómo se desarrolló el debate del martes 31 de marzo?

¿Quiénes debatieron?

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

También, Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido), Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

El prófugo Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libre, también fue incluido en el sorteo para el ternas realizado por el JNE. Sin embargo, sobre él pesa una orden de captura y se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023.

Debate presidencial lunes 30 de marzo

¿Cómo se desarrolló el debate del lunes 30 de marzo?

¿Quiénes debatieron?

Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).