Once candidatos presidenciales confrontaron este miércoles sus planteamientos durante la sexta y última fecha del ciclo de debates organizado por por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a 11 días para los comicios generales. Los postulantes polemizaron, en ternas, sobre empleo, desarrollo y emprendimiento; y educación, innovación y tecnología. Además cada uno de ellos respondió una pregunta ciudadana.
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Mira aquí el debate:
Conoce aquí la presentación de cada uno de los candidatos presidenciales:
- Alfonso López Chau (Ahora Nación)
- Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
- César Acuña (Alianza para el Progreso)
- José Luna (Podemos Perú)
- Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
- Rafael Belaunde (Libertad Popular)
- Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
- José Williams (Avanza País)
- Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
- Rosario Fernández (Un Camino Diferente)
- Armando Massé (Partido Democrático Federal)
22:38 horas
Último bloque. El mensaje final de cada uno de los candidatos en 1 minuto.
22:26 horas
La cuarta y última terna sobre empleo, desarrollo y emprendimiento la integran los candidatos Rosario Fernández, José Luna y Wolfgang Grozo.
22:07 horas
Es el turno de los candidatos Rafael Belaunde y Ricardo Belmont para debatir sobre empleo, desarrollo y emprendimiento.
21:53 horas
Los candidatos Alfonso López Chau, César Acuña y Jorge Nieto integran la segunda terna sobre empleo, desarrollo y emprendimiento.
21:39 horas
Se inicia tercer bloque sobre empleo, desarrollo y emprendimiento. Es el turno de los candidatos Antonio Ortiz, José Williams y Armando Massé.
21:25 horas
Jorge Nieto aprovecha la pregunta ciudadana para disculparse por su tardanza (que le impidió participar en el primer bloque del debate). Dice que “durante 5 horas la Panamericana Sur ha sido bloqueada por un grupo de militantes del partido Renovación Popular que generó caos en el sur de la ciudad”. “Pido disculpas haya sido como haya sido”, exclama.
21:07 horas
Se inicia el segundo bloque: la pregunta ciudadana. Pedro Tenorio, periodista y uno de los moderadores del debate, informa que el candidato Jorge Nieto ya se encuentra en la sala. Por su tardanza, el postulante del Partido del Buen Gobierno no participó en el primer bloque sobre educación, tecnología e innovación.
20:46 horas
La cuarta terna sobre educación, tecnología e innovación la integran Rafael Belaunde, Alfonso López-Chau y José Luna.
20:38 horas
Los candidatos Rosario Fernández y Ricardo Belmont debaten sobre educación, tecnología e innovación.
20:30 horas
Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, informa que ya llegó al Centro de Convenciones de Lima. Cuestiona que militantes de Renovación Popular hayan tomado el peaje y creado un caos vehicular.
Dada su demora no pudo participar en el primer bloque sobre educación, tecnología e innovación.
20:24 horas
El segundo grupo de candidatos lo integran Antonio Ortiz, César Acuña y Wolfgang Grozo.
20:19 horas
Por medio de un comunicado, el Partido del Buen Gobierno intenta justificar que su candidato Jorge Nieto esté tarde para el debate presidencial.
20:14 horas
Los candidatos Armando Massé, Jorge Nieto y José Williams son los primeros en ser llamados para debatir sobre educación, innovación y tecnología.
Sin embargo, Nieto aún no llega. La periodista Angélica Valdéz, moderadora del evento, informó que “ha tenido un inconveniente”. Este bloque se realiza solo entre dos candidatos: Massé y Williams.
20:03 horas
Inicia sexta y última fecha de los debates presidenciales.
20:02 horas
19:56 horas
Los candidatos presidenciales posan para la foto oficial.
18:10 horas
18:00 horas
Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio serán los moderadores de esta segunda etapa.
¿Cómo se desarrolló el debate del martes 31 de marzo?
¿Quiénes debatieron?
Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).
También, Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido), Francisco Diez Canseco (Partido Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).
El prófugo Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libre, también fue incluido en el sorteo para el ternas realizado por el JNE. Sin embargo, sobre él pesa una orden de captura y se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023.
¿Cómo se desarrolló el debate del lunes 30 de marzo?
¿Quiénes debatieron?
Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).