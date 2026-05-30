Las elecciones generales entran a la recta final. Los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se enfrentarán este domingo en un debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a solo una semana de la segunda vuelta electoral del 7 de junio, que definirá al próximo mandatario del país.

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja. Comenzará a las 8:00 de la noche y contará con la participación de los periodistas Carlos Villarreal y Angélica Valdés, quienes se encargarán de moderar el debate presidencial.

Los temas que discutirán son “Seguridad ciudadana”, “Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos”, “Educación y salud” y “Economía, empleo y reducción de la pobreza”.

De acuerdo con el orden de participación, Keiko Fujimori tomará la palabra en el primer tema en discusión. En el segundo, Sánchez iniciará su intervención. En el tercero, Fujimori volverá a intervenir en primer lugar. Y en el cuarto, Sánchez será quien empiece.

El orden y los temas fueron consensuados con ambos candidatos en reuniones de coordinación previas a la organización del debate.

—Metodología—

Según Carlos Vilela, director Nacional de Educación del JNE, el debate se iniciará con la presentación de cada uno de los candidatos a la Presidencia. En esta primera etapa, los postulantes contarán con un minuto para dirigirse a los ciudadanos y exponer un mensaje inicial.

Vilela precisó que el orden de participación inicial ya fue definido. El primero en intervenir será Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, mientras que posteriormente hará uso de la palabra Keiko Fujimori. De esta manera, ambos aspirantes podrán presentar sus principales propuestas antes del inicio de los bloques temáticos.

Tras esta introducción, los moderadores formularán a cada uno de los postulantes una pregunta de presentación: “¿Por qué debe ser elegido presidente?”.

Los candidatos dispondrán de un minuto y medio para responder de pie y explicar las razones por las que consideran que merecen la confianza de los electores.

Luego, los moderadores invitarán a Fujimori y Sánchez a tomar asiento en el panel central del debate. Vilela indicó que los candidatos estarán ubicados frente a frente, de modo que puedan intercambiar directamente sus propuestas y responder a los cuestionamientos planteados durante la jornada.

Introducido los temas en discusión, los candidatos a la Presidencia expondrán sus propuestas en un lapso de tres minutos. Luego, se formulará la pregunta ciudadana por cada uno de los ejes que serán abordados durante el debate.

Cada candidato contará con tres minutos para responder la interrogante e interactuar con su contendiente. Durante ese tiempo, podrán desarrollar sus propuestas, formular observaciones y responder a los planteamientos de su rival dentro de los límites establecidos por la organización.

Según el JNE, los postulantes administrarán libremente su bolsa de tiempo, pero quienes la agoten antes de concluir el bloque ya no volverán a intervenir.

Al término de los bloques temáticos, cada postulante dispondrá de un minuto para ofrecer un mensaje final a los electores. En ese espacio podrán resumir sus principales propuestas, reforzar sus argumentos y dirigir unas últimas palabras.

Los moderadores tendrán la función de conducir el intercambio de ideas y promover el diálogo entre los candidatos.

Cortesía: Jurado Nacional de Elecciones a El Comercio.

Cortesía: Jurado Nacional de Elecciones a El Comercio.

Cortesía: Jurado Nacional de Elecciones a El Comercio.

—Compromisos—

Consultado por El Comercio, el experto en temas electorales Jorge Jáuregui opinó que este debate, a diferencia de otras elecciones, no tiene expectante a la ciudadanía y que los electores no están a la espera de un debate con grandes oradores, sino de escuchar compromisos en la discusión.

“Ahí pudo ser planteado el esquema de debate un poco más para establecer exposición de ideas y compromisos políticos”, refirió.

Sostuvo que el actual debate es prácticamente un “monólogo girando a un contrapunto y no una exposición de compromisos”.

Al ser preguntado sobre si la lucha contra la corrupción debería ser tratado como tema en el debate, José Manuel Villalobos, experto electoral, respondió que se trata de un asunto importante y que, aunque no figure como un eje temático dentro de la estructura del encuentro, podría ser mencionado por los candidatos.

“Toda gestión pública tiene que cumplir la norma de anticorrupción. En todo caso si no está el tema deberían mencionar en el debate la prevención de la corrupción”, refirió.