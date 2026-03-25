El candidato presidencial Rafael Belaunde (Libertad Popular) participa este miércoles 25 de marzo en la tercera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a los comicios generales del 12 de abril.

Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. Sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, Belaunde debatirá con Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

En el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, el candidato de Libertad Popular debatirá nuevamente con Caller y además con Paul Jaimes (Progresemos).

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.

El miércoles 25 de marzo debatirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú).

También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente). “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

El segundo ciclo de debates se realizará el lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.