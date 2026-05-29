Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarán frente a frente este domingo -desde las 8 p.m.- en el debate presidencial con miras a la segunda vuelta del 7 de junio que definirá al próximo presidente de la República.
Durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos abordarán cuatro temas: Seguridad ciudadana, Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, Educación y salud y Economía, empleo y reducción de la pobreza.
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Además de los cuatro ejes mencionados, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tendrán un minuto para la presentación y otro para sus palabras finales.
Los candidatos responderán. además, una consulta de los moderadores: ¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?, así como la pregunta ciudadana.
El JNE informó que recibió 726 preguntas ciudadanas como parte de la campaña “Pregúntale y decide”. De ese total, 630 fueron validadas y pasarán al proceso de selección para definir cuáles serán planteadas a los candidatos presidenciales.
Según el sorteo realizado la semana pasada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el primero que hará su presentación será Roberto Sánchez y luego Keiko Fujimori.
El debate presidencial, a una semana del balotaje, se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Los moderadores serán los periodistas Angélica Valdés, de Canal N, y Carlos Villarreal, de RPP.
Mira aquí el sorteo en el JNE:
Este es el orden de intervención en los bloques:
|DEBATE PRESIDENCIAL
|Primero en exponer
|Segundo en exponer
|PRESENTACIÓN
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
|Respuesta a la pregunta de moderador: ¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?
|Keiko Fujimori
|Roberto Sánchez
|1.Seguridad ciudadana
|Keiko Fujimori
|Roberto Sánchez
|2.Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
|3.Educación y salud
|Keiko Fujimori
|Roberto Sánchez
|4.Economía, empleo y reducción de la pobreza
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
|PALABRAS FINALES
|Roberto Sánchez
|Keiko Fujimori
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