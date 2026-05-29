Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estarán frente a frente este domingo -desde las 8 p.m.- en el debate presidencial con miras a la segunda vuelta del 7 de junio que definirá al próximo presidente de la República.

Durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos abordarán cuatro temas: Seguridad ciudadana, Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, Educación y salud y Economía, empleo y reducción de la pobreza.

Además de los cuatro ejes mencionados, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tendrán un minuto para la presentación y otro para sus palabras finales.

Los candidatos responderán. además, una consulta de los moderadores: ¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?, así como la pregunta ciudadana.

El JNE informó que recibió 726 preguntas ciudadanas como parte de la campaña “Pregúntale y decide”. De ese total, 630 fueron validadas y pasarán al proceso de selección para definir cuáles serán planteadas a los candidatos presidenciales.

Según el sorteo realizado la semana pasada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el primero que hará su presentación será Roberto Sánchez y luego Keiko Fujimori.

El debate presidencial, a una semana del balotaje, se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Los moderadores serán los periodistas Angélica Valdés, de Canal N, y Carlos Villarreal, de RPP.

Mira aquí el sorteo en el JNE:

Este es el orden de intervención en los bloques: