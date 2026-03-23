El candidato presidencial César Acuña (Alianza para el Progreso) participa esta noche en la primera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tres semanas de los comicios generales del 12 de abril.

Los candidatos expondrán sus planteamientos y confrontarán ideas (en ternas) sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y combate a la corrupción.

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

Entre las 8 de la noche y las 10:30 de la noche, once candidatos expondrán sus propuestas, confrontarán sus ideas y responderán una pregunta ciudadana. La jornada se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

Este lunes participarán además en el debate José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yohny Lescano (Cooperación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

También Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Carlos Álvarez (País para Todos), Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021).

En esta lista se encontraba Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

Además, de este lunes 23, la primera jornada se realizará el martes 24 y miércoles 25 de marzo; y el segundo bloque el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.