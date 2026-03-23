Resumen

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El candidato presidencial César Acuña (Alianza para el Progreso) participa esta noche en la primera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tres semanas de los comicios generales del 12 de abril.

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