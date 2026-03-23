A tres semanas los comicios generales del 12 de abril, este lunes, a las 8 de la noche, se inicia el ciclo de debates de candidatos presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hasta las 10:30 de la noche, once candidatos expondrán sus propuestas y confrontarán sus ideas en ternas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y combate a la corrupción. Además, cada uno de los postulantes responderá una pregunta ciudadana.

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

La jornada se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

Este lunes participarán en el debate José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yohny Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (APP), Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

También Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para todos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021).

En esta lista se encontraba Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

Además, de este lunes 23, la primera jornada se realizará el martes 24 y miércoles 25 de marzo; y el segundo bloque el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.