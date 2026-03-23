El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) participa esta noche en la primera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tres semanas de los comicios generales del 12 de abril.

Durante el debate, los candidatos expondrán sus ideas y confrontarán sus planteamientos (en ternas) sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y lucha contra la corrupción.

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

La jornada se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. desde las 8 de la noche hasta las 10:30 de la noche.

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

Este lunes participarán además en el debate Carlos Álvarez (País para todos) José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yohny Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (APP), Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

También, Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021).

En esta lista se encontraba Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

Además, de este lunes 23, la primera jornada se realizará el martes 24 y miércoles 25 de marzo; y el segundo bloque el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.