La candidata presidencial Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) participa este lunes en la primera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tres semanas para los comicios generales del domingo 12 de abril.

Entre las 8 y las 10:30 de la noche, los candidatos presidenciales expondrán sus planteamientos y confrontarán ideas en ternas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y combate a la corrupción.

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

Se trata del primero de los tres encuentros programados para esta semana (23, 24 y 25 de marzo), en cada uno de los cuales participarán entre 11 y 12 postulantes. El segundo bloque de debates se realizará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.

La jornada se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

Este lunes participarán además José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yohny Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (APP), Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

También Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para todos), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021).

En esta lista se encontraba Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores), pero falleció.

Cada jornada electoral contará con cuatro bloques. En el primero, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas durante 1 minuto y 2 minutos y medio para realizar comentarios y formular preguntas.

En el segundo, los postulantes tendrán 1 minuto y medio para responder preguntas de ciudadanos de distintas regiones.

En el tercer bloque, contarán con un minuto para exponer sobre el segundo tema y 2 minutos y medio para realizar comentarios y responder preguntas.

Y en el cuarto bloque, dispondrán de un minuto para emitir su mensaje final al país.