El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) participa este martes 24 de marzo en la segunda fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Desde los 8 de la noche, al igual que el lunes, once candidatos a Palacio de Gobierno expondrán sus propuestas y confrontarán sus ideas (en ternas) sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción y también sobre integridad pública y combate a la corrupción.

Estas son las ternas del debate de este martes

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.

Estas son las ternas del debate de este martes

Este martes participan además George Forsyth (Somos Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno), Carlos Espá (Partido SíCreo) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú).

Asimismo, Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Walter Chirinos (PRIN), Armando Masse (Partido Democrático Federal), Fiorela Molinelli (Fuerza y Libertad) y Álvaro Paz de La Barra (Fe en el Perú).

Según el sorte previo, este martes también había sido incluido el prófugo Vladimir Cerrón, quien postula a la Presidencia de la mano de Perú Libre. Sin embargo, no participará porque se encuentra en la clandestinidad y el acuerdo entre las agrupaciones es que las exposiciones se realicen de manera presencial.

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

La tercera fecha de esa semana es este miércoles 25 de marzo. Luego en segundo bloque se desarrollará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.