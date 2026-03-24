Once candidatos presidenciales participan este martes 24 de marzo en la segunda fecha de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Desde las 8 de la noche, los postulantes a Palacio de Gobierno podrán exponer sus propuestas y confrontar sus ideas -divididos en grupos- sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y combate a la corrupción. Además, cada uno responderá una pregunta ciudadana y podrá ofrecer un mensaje de cierre.

Estas son las ternas en el tema de seguridad ciudadana

La jornada se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Estas son las ternas en el tema de lucha contra la corrupción

Participarán este martes George Forsyth (Somos Perú), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno), Carlos Espá (Partido SíCreo) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú).

Asimismo, Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Walter Chirinos (PRIN), Armando Masse (Partido Democrático Federal), Fiorela Molinelli (Fuerza y Libertad) y Álvaro Paz de La Barra (Fe en el Perú).

Según el sorte previo, este martes también había sido incluido el prófugo Vladimir Cerrón, quien postula a la Presidencia de la mano de Perú Libre. Sin embargo, no participará porque se encuentra en la clandestinidad y el acuerdo entre las agrupaciones es que las exposiciones se realicen de manera presencial.

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

La tercera fecha de esa semana es este miércoles 25 de marzo. Luego en segundo bloque se desarrollará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.