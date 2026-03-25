El candidato presidencial Enrique Valderrama (Partido Aprista) participa este miércoles 25 de marzo en la segunda fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. Sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, Valderrama debatirá con Mario Vizcarra (Perú Primero) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

En el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción al candidato aprista le corresponde polemizar con Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Estas son las ternas del debate de este martes

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.

El miércoles 25 de marzo debatirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Mario Vizcarra (Perú Primero), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).

También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

La tercera fecha de esa semana es este miércoles 25 de marzo. Luego en segundo bloque se desarrollará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.