El candidato presidencial Herbert Caller (Partido Patriótico del perú) participa este miércoles 25 de marzo -desde las 8 de la noche - en la tercera fecha del ciclo de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. Sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, Caller polemizará con Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

En el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, Caller debate con Paul Jaimes (Progresemos) y nuevamente con Rafael Belaunde.

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.

El miércoles 25 de marzo debatirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).

También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

En el siguiente ciclo con los 35 candidatos presidenciales se desarrollará el lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.