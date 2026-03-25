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El candidato presidencial Herbert Caller (Partido Patriótico del perú) participa este miércoles 25 de marzo -desde las 8 de la noche - en la tercera fecha del ciclo de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.
El candidato presidencial Herbert Caller (Partido Patriótico del perú) participa este miércoles 25 de marzo -desde las 8 de la noche - en la tercera fecha del ciclo de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.
Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. Sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, Caller polemizará con Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).
En el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, Caller debate con Paul Jaimes (Progresemos) y nuevamente con Rafael Belaunde.
Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.
El miércoles 25 de marzo debatirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).
También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).
Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.
En el siguiente ciclo con los 35 candidatos presidenciales se desarrollará el lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.