El candidato presidencial Ronald Atencio (Venceremos) participa este miércoles 25 de marzo en la tercera fecha del ciclo de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. Sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, Atencio debatirá con Paul Jaimes (Progresemos) y Antonio Ruiz (Salvemos al Perú).

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

En el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, el candidato de Venceremos debatirá con Rosario Fernández (Un camino diferente) y nuevamente con Antonio Ruiz.

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.

El miércoles 25 de marzo debatirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).

También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

En el siguiente ciclo con los 35 candidatos presidenciales se desarrollará el lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.