La candidata presidencial Rosario Fernández (Un camino diferente) participa este miércoles 25 de marzo en la tercera fecha del ciclo de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del domingo 12 de abril.

Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. En el primer bloque, Fernández debatirá con Rafael Belaúnde (Libertad Popular) y Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

En el bloque sobre integridad pública y lucha contra la corrupción a Fernández le corresponde debatir con Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú).

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

El miércoles 25 de marzo debatirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).

También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

En el siguiente ciclo con los 35 candidatos presidenciales se desarrollará el lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.

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