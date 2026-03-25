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La candidata presidencial Rosario Fernández (Un camino diferente) participa este miércoles 25 de marzo en la tercera fecha del ciclo de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del domingo 12 de abril.

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