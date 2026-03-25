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Candidata Keiko Fujimori participa este miércoles en la tercera fecha de los debates presidenciales del JNE
Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. En el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, la lideresa de Fuerza Popular polemizará con Mario Vizcarra (Perú Primero) y Mesías Guevara (Partido Morado).
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La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) participará este miércoles 25 de marzo -desde las 8 de la noche- en la tercera fecha del ciclo de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.
La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) participará este miércoles 25 de marzo -desde las 8 de la noche- en la tercera fecha del ciclo de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.
Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. Sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, Keiko Fujimori debatirá con Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Mesías Guevara (Partido Morado).
En el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, la lideresa de Fuerza Popular polemizará con Mario Vizcarra (Perú Primero) y nuevamente con Guevara.
Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.
El miércoles 25 de marzo debatirán Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).
También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).
Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.
En el siguiente ciclo con los 35 candidatos presidenciales se desarrollará el lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.