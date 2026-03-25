La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) participará este miércoles 25 de marzo -desde las 8 de la noche- en la tercera fecha del ciclo de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. Sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, Keiko Fujimori debatirá con Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Mesías Guevara (Partido Morado).

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

En el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, la lideresa de Fuerza Popular polemizará con Mario Vizcarra (Perú Primero) y nuevamente con Guevara.

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.

El miércoles 25 de marzo debatirán Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).

También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

En el siguiente ciclo con los 35 candidatos presidenciales se desarrollará el lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.