El candidato presidencial Mario Vizcarra (Perú Primero) participa este miércoles 25 de marzo en la segunda fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a tres semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Por sorteo, los candidatos han sido divididos en ternas. Sobre el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, Vizcarra polemizará con Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado).

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

Además, Mario Vizcarra debatirá con Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Enrique Valderrama (Apra) sobre Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Estas son las ternas que debaten este miércoles 25

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada postulante a la Presidencia también responderá una pregunta ciudadana.

El miércoles 25 de marzo debatirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) y Rafael Belaunde (Libertad Popular).

También estarán Paúl Jaimes (Progresemos), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Rosario Fernández (Un cambio Diferente).

En el siguiente ciclo con los 35 candidatos presidenciales se desarrollará el lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.