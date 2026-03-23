El candidato presidencial Wolfgnag Grozo (Integridad Democrática) participa esta noche en la primera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tres semanas de los comicios generales del 12 de abril.

Entre las 8 de la noche y las 10:30 de la noche, once candidatos expondrán sus propuestas, confrontarán sus ideas y responderán una pregunta ciudadana. La jornada se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

Este lunes participarán además en el debate José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yohny Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (APP), Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

Estas son las ternas que debaten este lunes 23

También Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Alex Gonzalez (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Carlos Álvarez (País para Todos), Marisol Pérez Tello (Primero la gente), Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021).

En esta lista se encontraba Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

Además, de este lunes 23, la primera jornada se realizará el martes 24 y miércoles 25 de marzo; y el segundo bloque el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.