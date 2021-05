Conforme a los criterios de Saber más

Con una inmovilización social obligatoria, el despliegue policial de 4.000 efectivos y moderadores regionales, Arequipa espera a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para el debate final con miras a la segunda vuelta electoral, que se desarrollará este domingo 30 de mayo.

El encuentro será en el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), lugar donde Mario Vargas Llosa presentó su plan de gobierno cuando era candidato presidencial en 1989. El rector de la casa universitaria, Rohel Sánchez, aseguró que las instalaciones del mini teatro están en perfectas condiciones.

El recinto tiene capacidad de 509 personas con bastante ventilación y un escenario con dos camerinos individuales. Posee una amplia cabina de sonido y servicio de internet con 380 megas para los medios de comunicación.

“No habrá más allá de 20 personas ¿quiénes ingresan? eso lo define el propio Jurado Nacional. Este sábado son las pruebas preliminares para que quede listo para el debate del domingo”, declaró la autoridad universitaria.

Los moderadores de este debate, elegidos por consenso entre ambos partidos, serán los periodistas regionales: Doris Cornejo Paredes y César Espinoza Llerena.

Serán seis los bloques temáticos: Perú del Bicentenario; Salud y manejo de la pandemia; Economía y promoción del empleo; Educación, ciencia e innovación; Lucha contra la corrupción e integridad pública; Derechos humanos políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

Este es el auditorio de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) que será el escenario del debate (Foto: UNSA)

¿Sin movilizaciones?

Los voceros regionales de Fuerza Popular y Perú Libre manifestaron que respetarán la disposición del Ejecutivo y que oficialmente no convocarán a ninguna movilización para respaldar a sus líderes, sin embargo, adelantaron que no se hacen responsables de las manifestaciones espontáneas de sus militantes durante los días de inmovilización.

“Como se sabe hay un Decreto Supremo de restricciones en Arequipa. Si hay reuniones internas serán de carácter privado, pero no públicas. Hay restricciones, pero la población también toma sus decisiones, yo no podría ir por encima de la decisión de la población. Es la espontaneidad de la gente. Diría a los militantes que hay cumplir con los protocolos de bioseguridad frente al COVID y cuidarnos. Lo que es concreto es que, como partido no estamos haciendo convocatorias”, manifestó a El Comercio el secretario general de Perú Libre, Jaime Quito.

Por su parte el secretario de prensa del Comité Regional de Campaña de Fuerza Popular, José Manrique Salinas, indicó a El Comercio que han suspendido todo tipo de actividad proselitista o de acompañamiento durante el sábado el domingo y que el lunes 31 si realizarían una actividad con la candidata.

“Si ellos ven por conveniente (movilizarse) nosotros no podemos hacer mucho. Eso ya es cuestión personal. Como agrupación política vamos a seguir invocando a los militantes a que respeten las disposiciones”, agregó Manrique.

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)

Escenario político

De acuerdo al informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la primera vuelta el candidato de Perú Libre ganó en Arequipa. Del 100% de actas contabilizadas, Pedro Castillo obtuvo el 32.2% (256.224 electores). En el sexto lugar se ubicó Keiko Fujimori con el 5% de votos (40.216 votos).

Fuerza Popular no consiguió ningún escaño en la región, mientras que Perú Libre tiene tres representantes en el Parlamento: Jaime Quito Sarmiento, María Antonieta Agüero Gutiérrez y Alex Antonio Paredes Gonzales.

El secretario de prensa del Comité Regional de Campaña de Fuerza Popular sostiene que los escenarios de debate siempre han favorecido al contrincante político, pero que pese a las condiciones “no se corren”.

Inmovilización

El Gobierno ha dispuesto que este sábado 29 y domingo 30 de mayo la provincia de Arequipa esté bajo inmovilización social obligatoria por el debate presidencial.

No obstante, el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, señaló que durante el toque de queda el transporte público urbano, el servicio especial de taxis, mercados, tiendas de abarrotes, farmacias y otros servicios esenciales funcionarán con normalidad. Los restaurantes solo podrán hacer delivery.

“No habrá actividades comerciales ordinarias. Cuando se da una norma así, hay derechos ciudadanos que quedan suspendidos y hay responsabilidad penal. Sería un despropósito hacer movilizaciones. Actuemos con responsabilidad, cada uno tiene que cuidar su salud”, indicó el burgomaestre.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, coronel PNP Luis Pacheco Mesías, informó que desplegarán 4.000 efectivos para brindar la seguridad a ambos candidatos y resguardar las inmediaciones del local donde se realizará el debate. Contarán con poyo de unidades de Seguridad del Estado y Policía Aérea. El coronel PNP advirtió qué, quienes incumplan con la disposición serán detenidos.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, invocó a la ciudadanía a respetar la disposición del Ejecutivo y evitar mítines, movilizaciones, caravanas u otras actividades proselitistas que generen aglomeración de personas, para evitar la exposición de las personas al contagio del virus del COVID-19.

Arequipa se alista para recibir a los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori (Foto: EC).

Pandemia

Arequipa no pasa por su mejor momento. La segunda ola ha comenzado a golpear fuertemente a la región. De acuerdo la Dirección de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, solo el 27 de mayo se han registrado 40 fallecidos por COVID-19. Con esta cifra ya suman 4.546 víctimas por el coronavirus. Desde el inicio de la pandemia 212.279 personas se contagiaron del virus.

Actualmente el hospital Honorio Delgado Espinoza, hospital COVID, cuenta con 28 camas UCI y 8 camas de cuidados intensivos en Traumashock, todas ocupadas y hay un promedio de 30 solicitudes de pacientes que requieren ser intubados. De las ocho provincias que tiene la región, Islay y Caylloma se mantienen en riesgo extremo. Por esa razón el decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez, había pedido formalmente suspender el debate presidencial de este domingo.

Datos

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa 2 informó que ya cuentan con los 1.625 paquetes del material electoral que se empleará para las elecciones del 6 de junio.

Arequipa se ubica en el sur del país, a 2,335 m.s.n.m. Es una ciudad de clima seco que alberga a cerca de un millón de habitantes. Rodeada de tres majestuosos volcanes: Misti, Chachani y Pichu Pichu.