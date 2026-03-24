Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato presidencial Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) participa este martes 24 de marzo en la segunda fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tres semanas de los comicios generales del 12 de abril.