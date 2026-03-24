El candidato presidencial Francisco Diez Canseco (Partido Político Perú Acción) participa este martes 24 de marzo en la segunda fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tres semanas de los comicios generales del 12 de abril.

Desde las 8 de la noche, los postulantes a la Jefatura del Estado expondrán sus propuestas y confrontarán sus ideas (en ternas) sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción y también sobre integridad pública y combate a la corrupción.

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada aspirante a Palacio de Gobierno también responderá una pregunta ciudadana.

Este martes participan George Forsyth (Somos Perú), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú).

Asimismo, Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Walter Chirinos (PRIN), Armando Masse (Partido Democrático Federal), Fiorela Molinelli (Fuerza y Libertad) y Álvaro Paz de La Barra (Fe en el Perú).

Según el sorteo previo, este martes también había sido incluido el prófugo Vladimir Cerrón, quien postula a la Presidencia de la mano de Perú Libre. Sin embargo, no participará porque se encuentra en la clandestinidad y el acuerdo entre las agrupaciones es que las exposiciones se realicen de manera presencial.

Dado el alto número de postulantes a Palacio de Gobierno, los debates se realizarán durante dos semanas, en tres sesiones.

La tercera fecha de esa semana es este miércoles 25 de marzo. Luego en segundo bloque se desarrollará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.

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