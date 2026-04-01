El quinto debate entre los candidatos a la Presidencia de la República inició con 10 de los 12 postulantes: el perulibrista Vladimir Cerrón no se presentó, al encontrarse prófugo de la justicia desde octubre de 2023 y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, volvió a llegar tarde al Centro de Convenciones de Lima (San Borja), como sucedió hace una semana.

La polémica fue abierta por la tripleta conformada por los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular), López Aliaga y Marisol Pérez Tello (Primero la Gente). La excongresista naranja y el exalcalde de Lima lideran la intención de voto, de acuerdo al último simulacro de Datum Internacional.

Pérez Tello afirmó que la situación de “caos” en el país se deben a “decisiones políticas miserables e interesadas que se han tomado desde el Congreso”, que han sido respaldadas por Fuerza Popular y Renovación Popular. Detalló que estas han reducido el derecho de las mujeres y han beneficiado al crimen organizado.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

La exministra de Justicia y Derechos Humanos recordó que, en los últimos 10 años, el Perú ha tenido 345 ministros y 18 ministros de Educación, “fina cortesía” de Fujimori Higuchi y López Aliaga.

En respuesta, el empresario acusó a Pérez Tello de “ser la persona que entregó” el país a la constructora brasileña Odebrecht. “Será juzgada como parte de esta mafia”, complementó.

Fujimori Higuchi también replicó a la exministra, al señalar que ha repetido “las mismas mentiras de la izquierda” y pasar tiempo con ellos “le han envenenado su corazón”.

La duplica de Pérez Tello no demoró y le recordó a López Aliaga que ella no tiene ninguna investigación por recibir fondos de Odebrecht, mientras su partido, cuando se llamaba Solidaridad Nacional sí. Y a la candidata presidencial del fujimorismo le recordó que tiene tres pesquisas activas, entre ellas por el Caso Alas Peruanas y aseguró que la exparlamentaria naranja no tiene corazón.

“Usted [Keiko Fujimori] tiene tres investigaciones activas por Alas Peruanas y lavado de activos, pero comprendo que eso no endurece su corazón, para eso tendría que tener corazón […] Vamos a recordar la memoria histórica que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga quieren negar. No seas mentiroso [mirando al exalcalde] y no seas ociosa [señalando a Fujimori] y a esos 88 congresistas que quieren llevar a repetir el plato, no sean ladrones”, acotó.

¿Una tregua?

La candidata presidencial de Fuerza Popular, en otro momento, evitó criticar a López Aliaga. “Quiero enviarle un mensaje a Rafael, he visto como en las últimas semanas me ha atacado, pero no he venido a pelear con usted, los enemigos están allá, yo no le haré el juego a la izquierda”, manifestó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Fujimori Higuchi remarcó que “la mayoría de los peruanos quieren que usted [López Aliaga] y yo vayamos a segunda vuelta, le deseo suerte”.

No obstante, el empresario no tomó el ofrecimiento de un alto al fuego y cuestionó a Fujimori, al recordarle que Fuerza Popular en el 2016 tuvo “una mayoría absoluta” en el Congreso, a través de la cual pudo realizar reformas que el país necesitaba y “no tener la porquería de gobierno que tenemos ahora”.

“He visto todos tus insultos, Rafael, no voy a pisar el palito”, respondió la excongresista para luego continuar con su exposición sobre educación.

Una vez concluido el debate, en una entrevista a Latina Noticias, López Aliaga calificó como “el abrazo de la osa” el hecho de que Fujimori Higuchi haya dicho que la ciudadanía los quiere a ambos en segunda vuelta.

“No hay que ser ingenuos en política. El abrazo de la osa, te mata. No estoy de acuerdo que una persona que tuvo mayoría en el Congreso, [que tenía] el mismo plan de gobierno de PPK y que no se puso de acuerdo [con él] por piconería”, expresó.

En otro momento de la polémica, López Aliaga reiteró que reducirá el Estado y que solo respetará los derechos laborales del personal nombrando y no de toda esa gente que ingresó con “tarjetazos y por ser amigo de un partido político”.

Además, sostuvo que uno de los motores de la economía del Perú es “la minería, en especial la informal, ancestral, que tiene el mayor respeto de nuestro partido y será prioritaria”.

El blindaje a Sánchez

El candidato presidencial Roberto Chiabra (Unidad Nacional)- durante la segunda tripleta- sostuvo que Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, habla y cuestiona a un “pacto mafioso” en el Congreso, pero es ese mismo bloque el que lo blindó y evitó su “expulsión” por su presunta participación en el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

“Ahora engaña a los chicos con el sombrero de Castillo, a todos les gusta la traición, pero a nadie los traidores”, subrayó Chiabra.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

En réplica, y aprovechando los últimos segundos que tenía para participar, el exministro de Comercio Exterior y Turismo calificó al general EP en retiro como “un doble sueldo”.

Francisco Diez Canseco, postulante presidencial de Perú Acción, también dirigió sus críticas a Sánchez. En ese sentido, remarcó que tiene una serie de investigaciones por los presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Además, recogió la denuncia del ex primer ministro Yehude Simon, que ha acusado al castillista de haberle robado el partido Juntos por el Perú.

“Sánchez se pasea con un sombrero de campesino, cuando no ha sembrado un metro, quieren aprovechar la exposición de Pedro Castillo, de su desastroso gobierno para llevar al Perú a un régimen totalitario, no se dejan engañar”, finalizó.

Los dardos dirigidos a los punteros

El resto del debate estuvo marcado por las críticas que dirigieron los candidatos presidenciales Mesías Guevara (Partido Morado), Mario Vizcarra (Perú Primero), Paul Jaimes (Progresemos) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) a Fujimori Higuchi y a López Aliaga, quienes encabezan, por el momento, los simulacros de votación.

Guevara refirió que, en un eventual gobierno del Partido Morado, se convocarán a los mejores ciudadanos como ministros, como a Jaime Saavadra, que fue “seriamente maltratado por la bancada fujimorista”.

Además, dijo, en tono irónico, que en la política peruana también se ha replicado la moda de “los therians, que se visten de cerdos”, en alusión al exalcalde de Lima.

A su turno, Vizcarra aseguró que a inicios de 1990 un candidato se prometió honradez, tecnología y trabajo, en referencia a Alberto Fujimori, pero 10 años después entregó “una renuncia cobarde a través de un fax”. Antes de iniciado el debate, el representante de Perú Primero contó, en declaraciones a la prensa, que su hermano, el sentenciado expresidente Martín Vizcarra, lo había felicitado por su participación de la semana pasada.

Sobre López Aliaga, el candidato vizcarrista indicó que cuando fue alcalde de Lima despidió a “cientos de trabajadores con la excusa de que eran flojos” y que había una planilla excesiva, pero terminó “reemplazándolos con gente de su partido”. “Entonces, nos mintió como buen hipócrita que es […] Quiere seguir la receta del presidente Milei, quiere fusionar ministerios, cuando eso ha tenido resultados catastróficos en Argentina”, manifestó.

Jaimes prometió que, en su administración, se construirán una red de teleféricos “y no trenes basura que están tirados”. “Ahora te ríes, pero prometiste que [esos trenes] iban a funcionar, pero engañaste a Chosica”, dijo dirigiéndose al líder de Renovación Popular.

Por su parte, Carrasco sostuvo que se encontraba acompañado de “la peor lacra de la política nacional”. “Me refiero a Keiko Fujimori, el señor Porky, Acuña no está, pero [me refiero] a toda la cúpula del pacto mafioso. Los corruptos y los delincuentes tienen las horas contadas, nosotros no vamos a negociar con ellos. Es ahora o nunca, depende de nosotros el cambio radical”, acotó.

Fujimorismo vs. Castillismo (en el 2026)

Como hace cinco años, el fujimorismo y el castillismo han vuelto a enfrentarse. Esta vez en las figuras de Keiko Fujimori y de Roberto Sánchez. La candidata presidencia de Fuerza Popular calificó como “un peligro para el país” al congresista de izquierda.

“Claro que soy un peligro para democratizar la riqueza concentrada en pocas manos”, respondió el exministro de Comercio Exterior y Turismo.

Fujimori Higuchi sostuvo que la izquierda que representa Sánchez le ha traído “caos y dolor” al Perú, “como cuando asesinaron a policías a manos de su aliado Antauro Humala, como cuando hicieron un golpe de Estado con su jefe Pedro Castillo o como cuando han indemnizado a terroristas”.

La postulante naranja, además, dijo que mientras su oponente de Juntos por el Perú propone destituir a Julio Velarde del cargo de presidente del Banco Central de Reserva (BCR), ella busca “defender la autonomía de esta institución”.

Sánchez aseveró que Fujimori “miente y manipula”. “Yo sí soy buen hijo, buen hermano, buen padre, como usted comprenderá señora Keiko”. Ella le respondió: “Cobarde”.

En el mismo bloque, Fujimori Higuchi volvió a protagonizar un intercambio de críticas con Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, a quién primero llamó “troll”.

El exgobernador regional de Cajamarca cerró su participación refirieron que Fujimori, como “dicen en el norte, no solo es malisisisima, sino mentirosísima”.

El punto de vista

La periodista Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, sostuvo que la principal ganadora de este debate fue Pérez Tello, porque “supo aprovechar muy bien el primer bloque, donde coincidió con dos pesos pesados como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, y, dada su baja intención de voto, tuvo mayor libertad para confrontarlos directamente”.

“Fue altisonante y confrontacional, lo que le permitió capturar un protagonismo inesperado. Sin embargo, ese impulso llega probablemente tarde en la campaña”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Huertas afirmó que, de otro lado, hubo varios candidatos que quedaron rezagados, sobre todo aquellos que evidenciaron limitaciones “tanto en capacidad comunicacional como en propuesta”.

“En términos políticos, quien podría haber salido más afectado es Sánchez. No por su desempeño, sino por los ataques inesperados de Diez Canseco, que reactivan la acusación de ‘traidor’ dentro de la izquierda, una etiqueta que podría comenzar a consolidarse en la recta final”, subrayó.

La analista política indicó que los debates “no son definitorios” y remarcó que aún quedan días clave.

El analista político Enrique Castillo señaló que no hay un candidato que haya resultado ganador del debate, pero sí hay postulantes “que han mantenido una cierta regularidad en todas sus presentaciones, siendo fieles a su estilo, aunque generando diferentes percepciones: Chiabra, Mesías Guevara, Pérez Tello, López Aliaga y Roberto Sánchez”.

“Keiko Fujimori nuevamente fue sometida a dura prueba recibiendo fuego cruzado desde la izquierda y la derecha, porque el mismo López Aliaga rechazó la mano extendida de la candidata fujimorista. Los perdedores fueron los candidatos casi anónimos que hicieron demagogia pura y que pasaron al olvido al minuto siguiente”, dijo en diálogo con este Diario.

Castillo sostuvo que los debates pueden influir en la decisión de los electores, “porque se trata de una impresión adquirida directamente”.

“En algunos casos van a servir para ratificar la preferencia y en otros para terminar de inclinarse por alguien. Pero no van a servir determinantes. Serán las encuestas finales las que van a hacer que los electores terminen de ratificar la intención de voto o la modifiquen en base a la tendencia del voto a ganador tratando de evitar, en muchos casos el voto perdido”, finalizó.