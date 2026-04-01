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Resumen

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El quinto debate entre los candidatos a la Presidencia de la República inició con 10 de los 12 postulantes: el perulibrista Vladimir Cerrón no se presentó, al encontrarse prófugo de la justicia desde octubre de 2023 y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, volvió a llegar tarde al Centro de Convenciones de Lima (San Borja), como sucedió hace una semana.

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