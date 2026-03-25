Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Once candidatos presidenciales participaron en la segunda de las seis fechas de debates organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), rumbo a los comicios del próximo 12 de abril.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.