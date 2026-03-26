El tercer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estuvo marcado por enfrentamientos y acusaciones entre los candidatos. Uno de estos tuvo como protagonistas a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el exministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos (Partido del Bueno Gobierno). Ambos postulantes se dirigieron duras críticas.

Nieto inició su participación, en el bloque de seguridad ciudadana, señalando que si los criminales están ganando la batalla “es por sus socios, la coalición por la impunidad en el gobierno y en el Congreso, son sus cómplices”. “Eso es lo que tenemos que cambiar, sin eso, ninguna medida tendrá éxito”.

El también ex titular de Cultura cuestionó que Fujimori Higuchi haya justificado que el Parlamento haya reducido el tiempo para que la fiscalía y el Poder Judicial puedan cerrar un acuerdo de colaboración eficaz.

“¿Cómo pensar que una reducción de tiempo [para cerrar] una colaboración eficaz ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que avisar a los delincuentes que serán allanados en sus guaridas ayuda a combatir el crimen? Estas leyes han terminado favoreciendo a la delincuencia, tenemos que corregir esto, nuestra propuesta es derogar este conjunto de leyes llamadas procrimen”, remarcó.

En respuesta, la lideresa de Fuerza Popular (que postula por cuarta vez a la Presidencia) afirmó: “¿Cómo pensar que alguien que se toma fotos con Víctor Polay Campos [cabecilla del grupo terrorista MRTA] tiene autoridad para hablar de seguridad? Para mí no hay respuesta”.

Tras ello, Fujimori Higuchi priorizó contar la experiencia de ciudadanos que han sido víctimas de la inseguridad, como la de un mototaxista en San Martín de Porres, cuya hija casi es raptada. En ese sentido, dijo que con su equipo buscará “controlar las fronteras” y “recuperar el orden en los penales, realizar rastrillajes” en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

La dúplica de Nieto no se hizo esperar y refirió, dirigiéndose a la exparlamentaria, que le podría dar “varias fotos” de Fernando Rospigliosi, actual presidente en funciones del Congreso y miembro de Fuerza Popular, con Polay Campos. “En aquella foto que usted menciona, él [Rospigliosi] también estaba, un poquito atrás, porque no era de la primera línea de dirigentes”, complementó.

El exministro de Defensa, además, increpó a Fujimori Higuchi de haber decidido gobernar desde el Congreso en el 2016, cuando perdió la segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Usted gobernó desde el Congreso, este gobierno y los anteriores son sus gobiernos. Para lograr la seguridad ciudadana, no creo que sea mucho lo que usted pueda hacer, lo que nos ha ofrecido hasta el momento es el incremento de muertos diarios en el país […] Usted gobernó desde el Congreso, con una coalición por puro interés, quieren conservar su impunidad”, finalizó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Fujimori no pudo responder en el mismo bloque, porque se le había acabado el tiempo. Durante la pregunta ciudadana, la candidata presidencial de Fuerza Popular precisó que el Congreso aprueba leyes, que “son papeles, intenciones”. Y que, para gobernar, se requiere “ganar la presidencia y tener el control del Poder Ejecutivo”.

“En los últimos 25 años, el fujimorismo no ha gobernado ni yo tampoco. Pretendo ser presidenta, todavía no lo he sido”, expresó.

El “ghosting” a Guevara

Durante el primer bloque, Fujimori también protagonizó un intercambio de opiniones con el exgobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara (Partido Morado). El excongresista acusó al “pacto mafioso que gobierna desde el Congreso” a dar leyes procrimen y a secuestrar al país. Tras ello, dijo: “Fujimori nunca más”.

“Quiero decirle a Mesías Guevara que son muchos años de insultos, no sorprende que no tenga algo nuevo y como dirían los jóvenes, a usted le haré ‘ghosting’ [práctica para cortar toda comunicación con otra persona]”, manifestó la postulante de Fuerza Popular.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

No obstante, minutos después, Fujimori Higuchi, al responderle a los moderadores para no utilizar parte de su tiempo de cierre, hizo referencia a que a Guevara le quedaba 1 minuto y 20 segundos para hablar.

“No confío en su palabra, me dijo que me iba a ‘ghostear’, ya ven, hasta para eso miente, la señora K ya no es la señora K, sino la señora de la mentira”, replicó el morado, lo que desató risas en los asistentes, pero también la misma candidata naranja.

“El testaferro” de Martín Vizcarra

En otra de las tripletas- conformada por Enrique Valderrama (Partido Aprista), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero)-el primero acusó al último de ser el “testaferro político” del expresidente Martín Vizcarra, quien cumple una condena, en primera instancia, de 14 años de prisión por recibir sobornos para dos obras en Moquegua.

“No se puede hablar de seguridad ciudadana, de [luchar contra la] impunidad y de corrupción, Martín, usted no es Mario, es Martín, es el testaferro político de su hermano, que lo digita desde la prisión”, manifestó Valderrama.

El postulante aprista le recordó a su oponente de Perú Primero que durante el gobierno de su hermano miles de peruanos fallecieron a causa de la pandemia de COVID-19. “Esos muertos van a cobrar venganza ahora con sus familiares en las urnas”, finalizó.

En el tercer bloque, donde se abordó la política anticorrupción, Valderrama volvió a esperar su último turno para cuestionar a otro de sus oponentes: esta vez Nieto.

“Señor Nieto Boluarte, perdón, Nieto Montesinos, usted dice que es el buen gobierno, pero participó en el peor gobierno municipal en Lima, el de Susana Villarán, manchado por la corrupción […] Usted iba a aceptar ser primer ministro de Dina Boluarte cuando ya tenía encima a 50 muertos. Usted no es el buen gobierno, es más de lo mismo”, cuestionó el aprista.

Nieto, en su última intervención en el debate, calificó a Valderrama como “el sepulturero” del Partido Aprista.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

La respuesta de Vizcarra a Valderrama llegó varios minutos después, en el tercer bloque, donde acusó al joven abogado de haber hecho “un ataque artero”.

“Mi hermano está preso por enfrentarse a pactos y a partidos mafiosos como el suyo, su partido fue corrupto a nivel del partido naranja. Mi hermano se puede seguir defendiendo, su jefe no, debemos llamar a la ouija”, dijo Mario Vizcarra en referencia al expresidente Alan García, quien se quitó la vida en abril de 2019.

A su turno, Chiabra lamentó que los últimos gobiernos hayan dejado crecer a la delincuencia.

“Ellos [los cabecillas del crimen organizado] son fuertes o nosotros los débiles. Las instituciones que nos tienen que proteger, la Policía Nacional, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE tienen problemas entre ellos, con esa fuerza no le vamos a ganar a nadie. Tenemos que romper ese divorcio […] No podemos seguir enfrentando a la delincuencia con los mismos de siempre”, subrayó.

En otro momento del debate, Ronald Atencio (Venceremos) insistió en su propuesta de formar “un comando de aniquilamiento”, compuesto por los mejores 500 policías, en contra de la extorsión, del sicariato y de los verdaderos peces gordos. “Yo lideraré ese comando, no será un Grupo Colina, como en el fujimorismo de la señora Keiko Fujimori, será un grupo que aniquile a los delincuentes”, prometió.

Por su parte, la candidata Rosario Fernández (Un Camino Diferente) afirmó que la realidad del Perú es la corrupción y apuntó a la Policía Nacional, en especial al general PNP Augusto Ríos Tiravanti, autor de la denuncia por difamación que dejó fuera de las elecciones a su hermano, el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

El postulante Rafael Belaunde (Libertad Popular) calificó como un “autoritarismo parlamentario” el accionar del actual Congreso.

“La extorsión se ensaña con los pequeños empresarios, que son los que más empleo dan en el Perú […] No hay desarrollo posible, si la extorsión domina las calles”, finalizó.

El debate fue moderado por los periodistas Fernando Carvallo, de RPP Noticias, y Claudia Chiroque, de Panamericana TV.

El punto de vista

El analista político José Carlos Requena dijo que “es difícil encontrar un ganador” de este tercer debate, aunque postulantes más rezagados en las encuestas, como Valderrama, Fernández y Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) “aprovecharon el espacio para hacerse notar”.

“El más articulado fue Guevara, aunque es difícil que eso se traduzca en caudal electoral. En cambio, sin llegar a ser derrotada, Keiko Fujimori fue el blanco de la mayoría de ataques; algo de ello, aunque en menor medida, también se llevó Nieto”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Requena, además, refirió que en un escenario “marcado por la desafección” y con “un formato tan particular”, es complicado que el debate vaya a impactar seriamente en las tendencias.

“Sin embargo, dada la altísima fragmentación, sí puede ayudar a consolidar el voto o hasta originar algún reparo que genere migraciones. En la jornada de hoy, los más expuestos pueden ser los más afectados. Pero sus victimarios difícilmente se beneficien directamente”, opinó.

Fernando Huamán, profesor de Opinión Pública de la Universidad de Piura, refirió que es complicado en un formato donde dialogan 12 candidatos. “No obstante, sí podemos hacer una valoración respecto al desempeño histriónico y el planteamiento de argumentos programáticos, donde destacaron Keiko Fujimori, Jorge Nieto, Enrique Valderrama, Roberto Chiabra”, agregó.

En diálogo con El Comercio, el analista político consideró que “los perdedores de la jornada son quienes no aparecen en las encuestas y no han logrado destacarse en el debate”.

“En este grupo se encuentra la mayoría de candidatos, que ha optado por atacar a quienes encabezan la intención de voto. El ataque a los contendores no es un camino que congregue a los electores. En otras palabras, han perdido quienes dejaron las ideas para una solución y se quedaron en la crítica y la protesta”, remarcó.

Más información

En la segunda ronda de los debates, los candidatos presidenciales hablarán sobre empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología. Estas polémicas serán moderadas por los periodistas Angélica Valdez, de América TV y Canal N, y Pedro Tenorio, de Latina Noticias.