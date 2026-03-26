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Resumen

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El tercer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estuvo marcado por enfrentamientos y acusaciones entre los candidatos. Uno de estos tuvo como protagonistas a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el exministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos (Partido del Bueno Gobierno). Ambos postulantes se dirigieron duras críticas.

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