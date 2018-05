La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria debatirá este martes la admisibilidad del pedido cursado contra el legislador del Frente Amplio Wilbert Rozas por la presunta comisión del delito contra la administración pública - peculado doloso, entre otros cargos, en agravio de la Municipalidad de Anta, en Cusco.

La sesión de mencionado grupo parlamentario está fijada para las 11 a.m. en la Sala Bolognesi. La comisión está presidida por el legislador Elías Rodríguez (Célula Parlamentaria Aprista), tiene como vicepresidente a Octavio Salazar (Fuerza Popular) y como secretario a César Vásquez (Alianza para el Progreso).

Agenda de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de mañana.

El 23 de mayo, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, cursó los documentos necesarios para que el Congreso de la República revise el levantamiento de inmunidad parlamentaria de Wilbert Rozas.

El ahora congresista frenteamplista fue alcalde de Anta entre 2007 y 2010. En diciembre del 2009, dicha jurisdicción convocó a un proceso para adquirir un software para la Unidad de Rentas, el mismo que finalmente fue adquirido a la empresa de Kattya Valdez, Innova Cusco Consulters, por un monto de S/10.500.

Sin embargo, la fiscalía afirma que Rozas intervino en el proceso para que el sistema ofrecido por Valdez sea contratado de forma directa.

Entre el 2010 y el 2011 se señaló, ante los sucesivos errores, que el software no estaba instalado en ninguna computadora. Según el Ministerio Público, el sistema adquirido por la Municipalidad de Anta era una copia de un sistema otorgado de forma gratuita por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El 24 de mayo, el legislador, a través de un documento enviado al legislador Elías Rodríguez, pidió que se le levante la inmunidad parlamentaria. "No seré yo quien use un privilegio para entorpecer la justicia. Por lo tanto, no necesito de inmunidad alguna para defender mi honor y mi dignidad", se lee en la carta.