El pleno del Congreso reconformó de la Comisión especial encargada de elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Tras la vacancia de Martín Vizcarra, la salida del Ejecutivo del congresista Manuel Merino y la renuncia de cuatro bancadas a este grupo de trabajo, el proceso estuvo detenido desde mediados de diciembre del 2020.

El pasado 10 de diciembre, la Junta de Portavoces había acordado, por mayoría, que se programe en el pleno y debata la recomposición de la Comisión especial del TC. Para que proceda, se necesita la votación de la mayoría simple de congresistas concurrentes.

En la Junta de Portavoces de aquel día, siete de 11 bancadas se manifestaron a favor de seguir con el proceso. Se mostraron en contra el Partido Morado, Alianza para el Progreso (APP), el Frente Amplio y Somos Perú.

Hasta mediados de noviembre del 2020, cuatro partidos retiraron a sus respectivos congresistas de la Comisión especial del TC: Jorge Pérez (Somos Perú), Gino Costa (Partido Morado), Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) y Tania Rodas (APP).

El Comercio informó en diciembre del 2020 que debido a que cuatro de los nueve integrantes de la comisión renunciaron, y aumentó a 11 el número de bancadas, el ingreso de estos dos nuevos grupos parlamentarios otorgaría el quorum necesario para retomar el proceso de selección. Además, que si el Congreso insistía con el proceso, la eventual elección de magistrados del TC no alcanzaría los votos necesarios.

Este martes, la congresista Rocío Silva Santisteban advirtió a El Comercio que está en contra de que el proceso de selección continúe en el actual Congreso.

“Ayer, en la Junta de Portavoces, excepto el Frente Amplio, todos votaron a favor de que entre y se debata el tema en el pleno, que entre a discutirse la reconformación de la Comisión. Y se escuchó al presidente, el congresista Rolando Ruiz, que planteó su nuevo cronograma a partir de las tachas. Es decir, la continuidad de un proceso a todas luces viciado. No solo eso, sino que varias personas renunciaron”, dijo Silva Santisteban.

Aunque no señaló nombres, agregó que uno de los congresistas presentes cuestionó que el actual Tribunal Constitucional esté “considerando” inconstitucionales leyes que son aprobadas por el Congreso. “¿Quieren cambiar el TC para dar leyes que el TC las apruebe?”, cuestionó la congresista.

El pleno del Congreso aprobó con 98 votos a favor la reconformación de la Comisión especial del TC. Solo el Frente Amplio se manifestó en contra. De acuerdo con el cronograma propuesto, el proceso se retomaría el 1 de mayo. @Politica_ECpe pic.twitter.com/TD9T0gYtSV — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) April 20, 2021





¿El próximo Congreso debería asumir la selección?

Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, opinó que debería ser el próximo Congreso el que se encargue de seleccionar a los nuevos seis magistrados del TC, quienes tienen el mandato vencido. Pese a esta situación de tiempos vencidos, recordó que la Ley Orgánica del TC faculta al pleno seguir en funciones.

Consideró que el siguiente Parlamento debería asumir la elección porque “no han desaparecido” las razones por las que se paralizó el proceso. Además, porque los plazos que se han propuesto -desde la parte de la resolución de tachas- son reducidos.





“Creo que es el nuevo Congreso el que va a tener que afrontar este tema con mayor calma, no con el apuro de prácticamente unos cuantos meses”, opinó Urviola.

Agregó que seguir con la elección no sería adecuado y, en todo caso, “es la evidencia de que hay algún interés por copar al TC”.

Adicionalmente, consideró que el actual Congreso, “por su extremado populismo”, ha sido deslegitimado. Respecto al próximo Congreso -que para Urviola debería ser el encargado- “tendrá la oportunidad a que, pese a su atomización, esté frente a la necesidad de llegar a consenso cuando se trata de asuntos tan importantes”.

“Creo que ahora el peligro no es solo la relación que hubo entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, creo que el actual no es el más adecuado y tendría que ser el nuevo, que tiene que demostrar un mayor respeto por el orden constitucional, que no lo ha demostrado el actual”, reafirmó.

Iván Lanegra, secretario General de la Asociación Civil Transparencia, una de las organizaciones que presentó recomendaciones a la Comisión especial del TC cuando empezó el proceso, opinó que si bien es evidente que el Congreso tiene competencia para continuar, “tiene que hacerlo bien”.

En ese sentido, resaltó dos problemas importantes que se han presentado en el trayecto: el reglamento y las exclusiones de postulantes.

“El primero, el reglamento que se hizo para el concurso. Una norma que recibió muchas críticas sobre su idoneidad para cumplir con los objetivos. Eso no se resolvió a pesar de los cuestionamientos, la comisión decidió seguir con la convocatoria. Lo segundo, ya en el proceso se cometieron errores muy graves: en la etapa de presentación de postulaciones algunas personas fueron retiradas sin permitírseles sostener que no había razón para esa exclusión. Eso ya es un problema serio porque introduce un elemento de arbitrariedad”, detalló

Por estas razones, Lanegra consideró que la Comisión especial del TC debería retornar al punto previo y corregir estos problemas detectados.

Sobre la dimensión política, opinó que “puede ser leído todo esto como un intento de no dejar esta cuestión al siguiente Congreso en vista de los resultados electorales. Eso nos pone en un punto de mucha precariedad porque estamos prácticamente poniendo frente a frente una decisión que ya no es por criterios técnicos, sino políticas”.

Pero resaltó que son un problema mayor los problemas jurídicos que señaló previamente. “No puede avanzar con un proceso bajo esas condiciones”, agregó. Independientemente de quiénes lleven a cabo la elección, las correctas condiciones son las que deben primar.

“El Congreso y el que se va formar en breve son congresos de origen democrático, elegidos por la ciudadanía, expresan en distintos momentos las preferencias de los ciudadanos. Ambos van a tener dificultades prácticas para tomar acuerdos. El punto central es que una elección tan importante tiene que ser hecho bien, no pasando por encima de cuestiones fundamentales. Eso mismo debe ser exigido al próximo Congreso, si es que este no pudiera tomar la decisión adecuada en un tiempo adecuado”, finalizó.

El constitucionalista Luciano López consideró que en el debate de esta tarde se podrán advertir las razones políticas que han llevado al Congreso querer reacomodar el proceso. “Habría que escuchar las razones políticas que van a invocar para reanudar un trámite que, por consideraciones políticas, se tomó la decisión de que pase al siguiente”.

Además, mencionó que el problema de fondo es que la Constitución tiene un “pésimo diseño para la selección y elección de magistrados del TC”, y que no ha sido cambiado. “He planteado que debiese haber una reforma constitucional que separe el proceso de selección del de elección”, indicó. En ese sentido, que el reclutamiento no debe recaer en el Parlamento. “Debe ser un procedimiento técnico y en la Constitución está previsto un órgano que tiene esas características: la Junta Nacional de Justicia”.

Considerando la situación actual, señaló que de pasar el proceso al siguiente periodo, se renovaría a prácticamente todo el TC en un Parlamento atomizado y la suma de las bancadas avizora un TC conservador. “Son los riesgos que dan que todo esté en manos del Parlamento. Es un pésimo diseño y el problema es de fondo”.

¿Podría ser más riesgosa la elección por parte del próximo Congreso? “Por supuesto, porque el TC es el garante de los derechos de las personas. Por eso, es importante que se cambie el proceso de selección”. Por tanto, apunta sobre todo a una reforma constitucional.

