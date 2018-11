Decana del CAL: “Una autoridad tiene obligaciones y responsabilidades”

La decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, asegura que la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ante este colegiado se resolverá sin presiones.

— ¿Cuáles pueden ser las eventuales sanciones que el CAL podría imponer al fiscal de la Nación?

En este caso, el artículo 32 del reglamento del colegio señala que las sanciones pueden ser: amonestación escrita, amonestación con multa, suspensión en el ejercicio profesional por dos años, separación del colegio hasta por cinco años y expulsión definitiva.

— El señor Chávarry ha sido denunciado por mentir respecto a una reunión con el ex juez César Hinostroza. ¿Eso qué sanción podría recibir de parte del consejo de ética del CAL?

En primer lugar mal haría en dar una apreciación, y en segundo lugar, no tengo la atribución. Hay una reserva de la investigación. Los fallos y resoluciones que se vayan a dar pueden ser revisados por la instancia superior, que en este caso es el Tribunal de Honor, integrado por ex decanos de la orden.

— ¿Hay antecedentes en el CAL de denuncias similares a otros titulares del Ministerio Público?

No lo hay sobre una autoridad máxima de una institución del Estado. En este caso del Ministerio Público, comprendido en un hecho ético. No lo recuerdo. No obstante, no se puede aplicar analogía porque cada caso es diferente.

— ¿Su condición de fiscal de la Nación agrava su situación?

Siempre una autoridad tiene ciertas obligaciones y responsabilidades. Esto lo debe determinar el consejo de ética.

— ¿En cuánto tiempo se podrá resolver la denuncia?

Hay un plazo de 10 días para que el representante del Ministerio Público haga sus descargos, luego el consejo de ética cita a una audiencia en la que las partes intervienen y de ahí resuelve en un breve plazo.

— De suspenderse la colegiatura de Chavarry, ¿él no podría seguir en el cargo?

Con respecto a la calidad del funcionario, cuando la función le exige un requisito para ejercer el cargo, si no lo tiene no puede ejercer. Es así.

— El CAL invocó a Chávarry a pedir disculpas a la institución por decir que los abogados son mentirosos. ¿Han recibido respuesta?

Me acaban de hacer llegar las excusas del caso. En una carta dirigida a la orden donde dice que lamenta las expresiones vertidas. Es una afirmación que nos causó mucha desazón.

— ¿La ciudadanía puede tener la garantía de que el órgano competente resolverá de manera imparcial?

Yo garantizo que el Colegio de Abogados no se somete a ninguna presión ni interna ni externa.