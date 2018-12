El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sorprendió este miércoles ─incluso a los legisladores más interesados en el tema─ con su decisión de autorizar la conformación de nuevas bancadas en el Parlamento. Analistas políticos consultados por este Diario coinciden en que esta disposición acentúa aún más su ya desgastada relación con Fuerza Popular, agrupación en la que actualmente está de licencia.

Asimismo, dan cuenta de un cálculo político y un interés detrás del hoy presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Para el analista Pedro Tenorio, esto, sin duda, “marca una distancia muy importante” entre Salaverry y Fuerza Popular, partido con el que ingresó al Congreso y llegó a ser elegido presidente de este poder del Estado.

Refiere, en ese sentido, “que va a ser muy difícil de revertir” la actual situación de tensión. “Lo que está haciendo Salaverry es tratar de desmarcarse de esta fuerza política fujimorista que no lee, no percibe, no entiende cuál es el punto de vista de la población”, acotó.

“Es obvio que el futuro político de Daniel Salaverry no pasa por Fuerza Popular”, comentó Enrique Castillo. Añadió que “todas las acciones de Salaverry en su mandato”, como titular del Congreso, “han estado destinadas más bien a marcar distancia” del fujimorismo.

Citó como ejemplo la postura que tuvo sobre la aprobación de la ley del financiamiento ilícito, un proyecto al que calificó de “nefasto”. “Ahí creo que ya había una situación de no retorno, ahora llueve sobre mojado”, aseveró Castillo.

El analista Luis Benavente hace hincapié en los resultados del referéndum. Para él, este es un ápice importante para la decisión de Daniel Salaverry, quien habría buscado sintonizar con lo que desea la población, tal como lo hace el presidente Martín Vizcarra.

“Es comprensible que el Congreso se replantee, se recomponga, haga un mea culpa, haga cambios, pero eso que sería necesario, imprescindible, tendría que ser más institucional, más corporativo, más multipartidario”, opinó Benavente.

El especialista indicó que esta decisión “lo que hace es poner más tensa la relación de Fuerza Popular con Daniel Salaverry” y que la misma “puede llegar al punto de no retorno”. Sin embargo, Benavente no cerró totalmente la puerta al diálogo entre ambos.

Castillo, por su parte, remarca que el presidente del Congreso “marca territorio” “frente a la debilidad del fujimorismo”. Subraya que esto podría desencadenar nuevas bancadas “oficialistas” en lugar de Peruanos por el Kambio.

“[La decisión] Va a terminar de darle un golpe muy fuerte a Fuerza Popular. Porque una vez que se formen las bancadas muy probablemente varios congresistas de Fuerza Popular decidan dejar esa bancada y decidan adaptarse a una nueva”, señaló.

Tenorio recordó que antes “si te retirabas de una bancada te convertías en un paria”. “Salaverry lo que está diciendo es: ‘esta Mesa Directiva debe ser para los 130 y no solo para los 60 que quedan en Fuerza Popular’. Es como un grito de autoafirmación, que puede tener consecuencias”, puntualizó.