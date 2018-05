El ministro de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta, manifestó este domingo que la decisión del Gobierno de aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de combustibles, cigarrillos, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y automóviles debe ser entendida dentro de un contexto de un plan económico completo.

En diálogo con el programa dominical “Punto Final”, Tuesta indicó que se ha comentado reiterativamente la determinación que ha tomado el Ejecutivo sobre el ISC, pero no otras “acciones inmediatas que se han tomado previamente”.

En ese sentido, informó que esta decisión también está asociada a mejorar la salud de los consumidores, y que recientemente han recibido cartas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “felicitando el tema”.

“Este gobierno, y básicamente mi gestión en el MEF, tiene una vocación fundamental por reactivar y crecer a mediano y largo plazo, tenemos una meta de crecer a cinco puntos. Esto se basa en crecimiento sostenible con productividad y una base de sostenibilidad fiscal”, explicó.

“No se comenta que desde el día uno hemos tomado decisiones y hemos inyectado aproximadamente un punto del producto en un shock de inversiones. Esto, multiplicado por el efecto que tiene toda la inversión, son casi S/10 mil millones. Nadie ha hablado sobre la decisión que tomamos de volver a reactivar la cadena de pagos en el sector construcción que ha estado paralizada. Vamos sumando. Va a salir la ley de reconstrucción”, agregó.

Ante esto, indicó que desde el año 2011 hasta ahora se ha perdido la oportunidad de mejorar la recaudación a causa de la caída de los precios internacionales y a “impuestos que se regalaron”.

“El experimento de bajar impuestos para solucionar la informalidad ya se hizo. Ya hemos jugado al tema de bajar impuestos. La agenda de decisiones que se va a tomar tenemos que seguirla en los siguientes meses. A mí me han traído acá para tomar decisiones. Tomar decisiones no es contentar a todo el mundo, lo siento, que traigan otro ministro y diga todo bonito y no haga nada”, remarcó.

“El presidente y yo estamos alineados en el tema de tomar decisiones, yo no tengo ningún interés en contentar a nadie. Mi objetivo no está en durar tres años y cuatro meses, mi objetivo es hacer todo lo que puedo en el tiempo que esté, punto. Vengo a tomar decisiones y nada más”, insistió David Tuesta.

En otro momento, el titular del MEF estimó que, pese al cambio de gobierno ocurrido en marzo último, el crecimiento en dicho mes podría llegar al 5%. “En abril, proyectado, debe ser muy cercano al 6%. En mayo, campaña del Día de la Madre, cifras similares”, sentenció.